Бежать не получится: ЦБ России объявил войну внутреннему врагу

Московский суд принял решение о заочном аресте экс-руководителя одного из ключевых подразделений Центробанка России, которого подозревают в серьёзных финансовых махинациях.

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Как стало известно, судья поддержал запрос следствия о применении к Дмитрию Рубинову самой строгой меры пресечения — заключения под стражу. Об этом сообщили представители судебной инстанции. Об этом стало известно РИА Новости.

По данным суда, бывшему топ-менеджеру вменяют совершение преступления, связанного с крупным мошенничеством, что подпадает под действие четвёртой части статьи 159 Уголовного кодекса РФ.

Источники уточняют, что мера пресечения начнёт действовать только после того, как подозреваемый будет передан российским правоохранителям в результате экстрадиции или депортации, либо если его задержат непосредственно на территории страны.

На данный момент местонахождение Рубинова остаётся неизвестным, и он объявлен в международный розыск. Эта новость вызвала широкий резонанс, ведь речь идёт о человеке, который ранее занимал высокую должность в одной из самых влиятельных финансовых структур страны. Чем обернётся это дело и удастся ли правоохранителям выйти на след подозреваемого — остаётся загадкой, которая волнует многих.

Уточнения

Центра́льный банк Росси́йской Федера́ции — особый публично-правовой институт России, главный банк (первого уровня).

