Смертельная полоса: на дагестанской трассе столкнулись две машины

1:03 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В результате аварии с участием двух легковых автомобилей в Дагестане трагически оборвались жизни трёх человек, сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел по республике.

Фото: Designed by Freepik by rorozoa, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Автоавария

По данным ведомства, водитель автомобиля Volkswagen Golf, житель Ставропольского края, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Lada Vesta, которой управлял 56-летний мужчина из того же региона. В результате столкновения оба водителя, а также 50-летняя женщина, находившаяся в салоне Lada Vesta, скончались на месте происшествия.

Кроме того, три пассажирки Lada Vesta — женщины 34 и 50 лет, а также девятилетняя девочка — получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в городскую больницу Кизляра для оказания медицинской помощи.

Дорожно-транспортное происшествие произошло в 11:50 по московскому времени на федеральной трассе Кочубей — Минеральные Воды в районе города Южно-Сухокумска.

Уточнения

Дагеста́н официально Респу́блика Дагеста́н, — субъект Российской Федерации, республика в её составе.

