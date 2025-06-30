Голоса в обмен на невинность: вскрылся жуткий секрет онлайн-переписок

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В Брянской области завершился громкий судебный процесс, вызвавший широкий общественный резонанс.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ суд

Местный житель, чьи действия шокировали общественность, получил суровое наказание за преступления, совершенные в виртуальном пространстве. Как установил суд, мужчина, представляясь девушкой, вступал в переписку с несовершеннолетними в возрасте от 12 до 14 лет в социальной сети. Он предлагал детям виртуальные "голоса" в обмен на откровенные фотографии, которые затем распространял через личные сообщения другим лицам.

Следствие выявило, что злоумышленник совершил серию тяжких преступлений, включая развратные действия и распространение запрещенных материалов с изображениями несовершеннолетних. Судебное разбирательство подтвердило его вину в нескольких эпизодах, связанных с использованием беспомощного состояния жертв. Навлинский районный суд вынес приговор: 13 лет лишения свободы в колонии строгого режима и два года ограничения свободы после освобождения.

Защита осужденного пыталась оспорить решение, утверждая, что доказательства причастности их подзащитного к аккаунтам в соцсети недостаточны.

Однако апелляционная инстанция Брянского областного суда, изучив материалы дела и показания специалистов, отклонила жалобу, оставив приговор в силе. Этот случай стал очередным напоминанием о том, как опасны могут быть виртуальные знакомства и насколько важно защищать детей от угроз в интернете.

Уточнения

Бря́нская о́бласть — субъект Российской Федерации, входит в состав Центрального федерального округа, расположенный к юго-западу от Москвы. Областной центр — город Брянск.

