Цифровые диверсанты: Scattered Spider готовит авиационную катастрофу века

1:43 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Хакерская группировка, известная как Scattered Spider, которая ранее наносила удары по крупным корпорациям и игорным компаниям, теперь переключила своё внимание на авиационную индустрию.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ иллюминатор на самолёте

Об этом сообщили аналитики компании Mandiant Consulting, отметив, что киберпреступники активно атакуют информационные системы авиакомпаний и транспортных организаций. Материал об этом публикует Царьград.

По данным экспертов, злоумышленники применяют сложные методы социальной инженерии и поддельные корпоративные учётные записи, чтобы проникнуть в защищённые сети. Одной из первых жертв стала авиакомпания Hawaiian Airlines. Хакеры пытались завладеть конфиденциальными сведениями, включая расписание рейсов, личные данные пассажиров и внутренние документы, связанные с безопасностью.

На данный момент точный масштаб нанесённого ущерба остаётся неясным, однако специалисты в области кибербезопасности выразили обеспокоенность, что эти атаки могут быть лишь частью более крупной и опасной кампании. Особую тревогу вызывает тот факт, что Scattered Spider способны длительное время действовать незаметно, а также их успешный опыт атак на такие крупные компании, как MGM и Caesars Entertainment, работающие в сфере игорного бизнеса.

В случае с авиацией последствия подобных киберугроз могут оказаться крайне серьёзными. Эксперты указали, что атаки способны привести к массовым задержкам рейсов, а в худшем случае — к вмешательству в системы управления полётами, что представляет угрозу для безопасности пассажиров.

Уточнения

Hawaiian Airlines Inc. является одной из крупнейших авиакомпаний в Соединённых Штатах. Это также самая крупная авиакомпания на Гавайях. Hawaiian Airlines самая старая авиакомпания в США, у которой никогда не было несчастных случаев за всю историю существования.

