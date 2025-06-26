Госуслуги сливают мошенникам: защитите себя от утечки данных

Аферисты начали активно использовать новую схему обмана, рассылая фальшивые текстовые сообщения, в которых сообщается о якобы несанкционированном входе в личный кабинет на портале "Госуслуги".

Фото: freepik.com is licensed under public domain Телефонный мошенник

В этих уведомлениях указывается, что доступ к аккаунту был осуществлён с незнакомого устройства. Материал о новой уловке мошенников опубликовало издание ИА "Пенза-Пресс".

Как сообщили в Telegram-канале государственного бюджетного учреждения Пензенской области "Безопасный регион", в подобных сообщениях обычно указывается номер телефона, на который предлагается срочно позвонить для уточнения деталей.

При звонке отвечает человек, представляющийся сотрудником службы технической поддержки, который уверяет, что для защиты аккаунта от взлома необходимо немедленно подтвердить свою личность. Для этого он запрашивает конфиденциальные данные, такие как паспортные сведения, номер СНИЛС, а также код, полученный в SMS.

Угрозы блокировки личного кабинета на портале "Госуслуги" часто вызывают у людей панику, из-за чего они, не задумываясь, передают мошенникам свои персональные данные.

Жителям Пензенской области настоятельно рекомендуют проявлять бдительность и помнить, что настоящие уведомления от портала "Госуслуги" отправляются исключительно с электронного адреса [email protected]. Информация о входе в аккаунт может быть направлена на почту только в том случае, если пользователь активировал соответствующую подписку в разделе "Безопасность" на сайте. В текстовых сообщениях такие уведомления не рассылаются.

Уточнения

"Госуслуги" - справочно-информационный интернет-портал.

