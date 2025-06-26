Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Курс на нацбезопасность: список преступлений, после которых вы лишитесь гражданства РФ
Стресс за рулём уходит, когда перестаёшь думать о чужом мнении — вот почему
Будущее киберспорта в России: как видеоигры могут стать официальным видом спорта
Пряный, сочный, идеальный: салат на каждый день и для гостей
Один ингредиент в грядке — и баклажаны растут, как на дрожжах
Словакия пошла наперекор ЕС: новый пакет санкций против России оказался под угрозой
Западная техника исчезла из сводок Минобороны: тишина наступила не случайно
Френч-пресс и турка под подозрением: чем на самом деле опасен кофе без фильтра
Наценка не выше 15%: продукты повседневного спроса хотят взять под жёсткий контроль

Госуслуги сливают мошенникам: защитите себя от утечки данных

Происшествия

Аферисты начали активно использовать новую схему обмана, рассылая фальшивые текстовые сообщения, в которых сообщается о якобы несанкционированном входе в личный кабинет на портале "Госуслуги".

Телефонный мошенник
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Телефонный мошенник

В этих уведомлениях указывается, что доступ к аккаунту был осуществлён с незнакомого устройства. Материал о новой уловке мошенников опубликовало издание ИА "Пенза-Пресс".

Как сообщили в Telegram-канале государственного бюджетного учреждения Пензенской области "Безопасный регион", в подобных сообщениях обычно указывается номер телефона, на который предлагается срочно позвонить для уточнения деталей.

При звонке отвечает человек, представляющийся сотрудником службы технической поддержки, который уверяет, что для защиты аккаунта от взлома необходимо немедленно подтвердить свою личность. Для этого он запрашивает конфиденциальные данные, такие как паспортные сведения, номер СНИЛС, а также код, полученный в SMS.

Угрозы блокировки личного кабинета на портале "Госуслуги" часто вызывают у людей панику, из-за чего они, не задумываясь, передают мошенникам свои персональные данные.

Жителям Пензенской области настоятельно рекомендуют проявлять бдительность и помнить, что настоящие уведомления от портала "Госуслуги" отправляются исключительно с электронного адреса [email protected]. Информация о входе в аккаунт может быть направлена на почту только в том случае, если пользователь активировал соответствующую подписку в разделе "Безопасность" на сайте. В текстовых сообщениях такие уведомления не рассылаются.

Уточнения

"Госуслуги" - справочно-информационный интернет-портал.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Лицом к лицу с медведем: простая инструкция, которая поможет не погибнуть
Домашние животные
Лицом к лицу с медведем: простая инструкция, которая поможет не погибнуть Аудио 
Солнце не справится: Россия везет на Луну то, что перевернет все космические базы будущего
Наука и техника
Солнце не справится: Россия везет на Луну то, что перевернет все космические базы будущего Аудио 
Сильный, выносливый, умный — но бесполезный: почему лось так и не стал транспортом для человека
Домашние животные
Сильный, выносливый, умный — но бесполезный: почему лось так и не стал транспортом для человека Аудио 
Популярное
В Германии поражены: ставка России на золото сработала

Золотовалютные резервы России достигли рекордного значения, говорится в материале немецкого издания Berliner Zeitung.

В Германии поражены: ставка России на золото сработала
Земля закрутилась, как волчок: сутки становятся короче, а мы даже не замечаем беду
Земля закрутилась, как волчок: сутки становятся короче, а мы даже не замечаем беду
Лицом к лицу с медведем: простая инструкция, которая поможет не погибнуть
Было пять великих вымираний — шестое началось незаметно, и виновник уже известен
Армения близка к потере государственности, России переживать не надо Любовь Степушова Лариса Садилова раскрывает секреты своих фильмов: что прячется за Огородом и Дочкой капитана Анжела Якубовская Секреты успешного правления: чему учит нас история императоров Китая Сергей Лебедев
Неожиданные рецепты из чесночных стрелок: все легко и быстро
На дне моря нашли судно XVI века, но оно хранило то, что появилось только спустя 500 лет
Пёс терпит, но страдает: 5 привычек, которые раздражают даже самого ласкового собаку
Пёс терпит, но страдает: 5 привычек, которые раздражают даже самого ласкового собаку
Последние материалы
Стресс за рулём уходит, когда перестаёшь думать о чужом мнении — вот почему
Заявления Трампа спровоцировали падение доллара
Будущее киберспорта в России: как видеоигры могут стать официальным видом спорта
Пряный, сочный, идеальный: салат на каждый день и для гостей
Один ингредиент в грядке — и баклажаны растут, как на дрожжах
Словакия пошла наперекор ЕС: новый пакет санкций против России оказался под угрозой
Западная техника исчезла из сводок Минобороны: тишина наступила не случайно
Френч-пресс и турка под подозрением: чем на самом деле опасен кофе без фильтра
Наценка не выше 15%: продукты повседневного спроса хотят взять под жёсткий контроль
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.