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Обрушение на руднике Молодежный: практика для студента обернулась смертью

Происшествия

В Хабаровском крае произошла трагедия на руднике "Молодёжный", где из-за обвала породы погиб молодой человек, проходивший там производственную практику. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Буровые работы на золодобывающей шахте, месторождение Рывеем
Фото: panoramio.com by Шабанов, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Буровые работы на золодобывающей шахте, месторождение Рывеем

Инцидент случился 23 июня 2025 года в Солнечном районе. Пострадавшим оказался 23-летний студент, который стажировался в компании, занимающейся добычей олова. По информации ведомства, молодого человека оперативно доставили в больницу, однако, несмотря на все усилия медиков, спасти его не удалось, и он скончался от полученных травм.

Для выяснения всех деталей произошедшего и координации работы правоохранительных органов и экстренных служб на место происшествия выехал прокурор Солнечного района. Прокуратура уже начала проверку, чтобы установить, соблюдались ли на предприятии нормы охраны труда и требования безопасности, особенно в отношении студентов, проходящих практику.

Кроме того, следственные органы региона приступили к процессуальной проверке, которая проводится в рамках статьи, предусматривающей ответственность за нарушение правил охраны труда, приведшее к гибели человека. В ходе расследования будет дана оценка действиям должностных лиц, ответственных за обеспечение безопасных условий работы на руднике, уточнили в Следственном управлении Следственного комитета по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.

Уточнения

Хаба́ровский край — субъект Российской Федерации, расположен на Дальнем Востоке России. Административный центр — город Хабаровск.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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