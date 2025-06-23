Цепочка смерти в животе: врачи Ямала сотворили невозможное

1:20 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Медики в Ямало-Ненецком автономном округе смогли спасти жизнь ребёнка, который случайно проглотил 11 магнитов, о чём сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Фото: commons.wikimedia.org by Official Navy Page from United States of America, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Операция

В больницу посёлка Тазовский малыша из отдалённой тундровой местности доставили с помощью санитарной авиации. Изначально врачи подозревали у него острый аппендицит, однако в ходе обследования выяснилось, что причиной недомогания стало проглатывание опасной игрушки. Магниты, попав в желудочно-кишечный тракт, начали притягиваться друг к другу, соединяя между собой петли кишечника, что вызвало сильное давление и повреждения стенок органа.

Точное местоположение и количество инородных тел удалось установить благодаря работе рентген-лаборанта, а сложное хирургическое вмешательство по их удалению провели детский хирург, общий хирург и анестезиолог-реаниматолог. На данный момент состояние ребёнка улучшается, он находится на пути к выздоровлению.

Представители пресс-службы отметили, что в подобных ситуациях промедление может привести к трагическим последствиям, и призвали родителей немедленно обращаться за медицинской помощью при малейших подозрениях на проглатывание опасных предметов.

Уточнения

Та́зовский райо́н — административно-территориальная единица (район) и муниципальное образование (муниципальный округ, с 2005 до 2021 гг. — муниципальный район) в составе Ямало-Ненецкого автономного округа Российской Федерации.

