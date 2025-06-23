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Снаряд в сердце детства: 6-летний мальчик под обстрелом ВСУ

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Происшествия

В результате атаки Вооружённых сил Украины на посёлок Днепряны, расположенный в Херсонской области, серьёзно пострадал шестилетний ребёнок, получивший ранение от осколков.

Скорая помощь
Фото: commons.wikimedia.org by Dickelbers, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Скорая помощь

Об этом сообщили в пресс-службе главы региона. Согласно информации, мальчик был оперативно доставлен в медицинское учреждение, где ему оказывают всю необходимую помощь.

Ситуация находится под контролем местных властей, которые продолжают информировать общественность о состоянии пострадавшего и последствиях инцидента, передаёт РИА Новости.

Уточнения

Днепря́ны — посёлок городского типа в Новокаховской городской общине Каховского района Херсонской области.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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