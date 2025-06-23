Украденные миллионы ветерана: полиция Нижнего Новгорода сотворила чудо

2:00 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Нижнем Новгороде сотрудники правоохранительных органов помогли участнику специальной военной операции вернуть свыше одного миллиона рублей, которые были незаконно списаны с его банковского счёта бывшим работодателем.

Фото: freepik.com by katemangostar, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Мужчина с кредитной картой

Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Пятидесятилетний военнослужащий обратился в полицию, обнаружив пропажу крупной суммы денег. Он рассказал, что до заключения контракта с Вооружёнными силами РФ в начале года подрабатывал разнорабочим в одной из деревень Нижегородской области.

По его словам, работодатель предложил помощь в оформлении документов, необходимых для отправки к месту службы, но при этом уговорил оставить ему паспорт, старую сим-карту и банковскую карту, заверив, что вскоре всё вернёт. Мужчина заподозрил неладное только после того, как его сослуживцы начали получать уведомления о зачислении выплат, а он — нет. Обратившись в банк, военнослужащий выяснил, что деньги на его счёт поступали, но затем были переведены неизвестным лицом. Общая сумма ущерба превысила 1,1 миллиона рублей.

По данному инциденту было открыто уголовное дело по статье, предусматривающей наказание за кражу в особо крупном размере. В ходе оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого — 23-летнего бывшего работодателя пострадавшего, ранее не имевшего судимостей. Молодой человек признал свою вину, пояснив, что изначально планировал похитить деньги с карты своего сотрудника.

На время следствия ему была избрана мера пресечения, не связанная с лишением свободы, а именно подписка о невыезде и обязательство вести себя надлежащим образом.

Как отметили в МВД, вся сумма, похищенная у участника СВО, была полностью возвращена пострадавшему.

Уточнения

Ни́жний Но́вгород — город в центральной России, административный центр Приволжского федерального округа и Нижегородской области.

