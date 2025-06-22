Пламя охватило многоэтажку: МЧС спасло десятки жизней

В результате крупного пожара в многоэтажном жилом доме на севере Москвы погиб один человек, ещё двое получили травмы.
Возгорание, которое удалось оперативно потушить, произошло в одном из зданий на Учинской улице, сообщили в пресс-службе столичного управления МЧС.
Инцидент начался с возгорания в квартире, расположенной на первом этаже девятиэтажного дома. Благодаря слаженным действиям пожарных огонь был быстро локализован и ликвидирован.
В ходе спасательной операции с использованием специального оборудования с верхних этажей были эвакуированы два человека. Кроме того, из задымлённого подъезда удалось вывести около 20 жильцов. К сожалению, трагедия не обошлась без жертв: один человек погиб на месте происшествия, а двое пострадавших были доставлены в медицинские учреждения с различными травмами.
Для борьбы с огнём и проведения спасательных работ на место происшествия прибыли восемь сотрудников МЧС, а также было задействовано три единицы специализированной техники. В настоящее время устанавливаются причины возгорания, а также обстоятельства, приведшие к гибели и травмам людей.
Учи́нская у́лица (название утверждено 23 января 1964 года) — улица в Северном административном округе города Москвы на территории района Дмитровский.
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