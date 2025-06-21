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Скрежет металла: масштабная авария на Каширском шоссе Москвы

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Происшествия

На юге Москвы произошла крупная авария, в которой столкнулись сразу семь автомобилей, в результате чего пострадал человек. Об этом сообщили в Telegram-канале столичного управления Госавтоинспекции.

Автомобиль ГАИ
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Автомобиль ГАИ

Согласно предварительной информации, инцидент случился на Каширском шоссе, неподалеку от дома №132. В результате массового столкновения один из участников аварии получил травмы, однако подробности о его состоянии пока не разглашаются.

На месте происшествия работают сотрудники дорожной полиции, которые устанавливают причины и обстоятельства случившегося. Ведомство подчеркнуло, что расследование находится на начальной стадии, и точные детали аварии еще предстоит выяснить.

Уточнения

Каши́рское шоссе́ — шоссе в Москве, ответвляющееся от Варшавского шоссе на границе московских районов Нагатино-Садовники и Нагорный близ Нагатинской улицы и Хлебозаводского проезда.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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