Скрежет металла: масштабная авария на Каширском шоссе Москвы

На юге Москвы произошла крупная авария, в которой столкнулись сразу семь автомобилей, в результате чего пострадал человек. Об этом сообщили в Telegram-канале столичного управления Госавтоинспекции.
Согласно предварительной информации, инцидент случился на Каширском шоссе, неподалеку от дома №132. В результате массового столкновения один из участников аварии получил травмы, однако подробности о его состоянии пока не разглашаются.
На месте происшествия работают сотрудники дорожной полиции, которые устанавливают причины и обстоятельства случившегося. Ведомство подчеркнуло, что расследование находится на начальной стадии, и точные детали аварии еще предстоит выяснить.
Каши́рское шоссе́ — шоссе в Москве, ответвляющееся от Варшавского шоссе на границе московских районов Нагатино-Садовники и Нагорный близ Нагатинской улицы и Хлебозаводского проезда.
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