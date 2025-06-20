Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Питательная подложка: как подготовить почву для богатого урожая гороха
В дебютном матче Хаби Алонсо Реал Мадрид разочаровал Аль-Хиляль на Клубном ЧМ
Килиан Мбаппе уехал в больницу с острой болью: пропустит ли он Клубный ЧМ?
Путин и кот Матроскин: президент может стать персонажем мультфильма
Мозг как GPS: как нейроны создают карту мира в вашей голове
Обманчивая безопасность: как опыт превращается в трагедию на Гавайях
10 эффективных добавок для снижения давления: как контролировать гипертонию без лекарств
Марсель на пороге революции: как Антонелло изменит правила игры с переходом в клуб
Тёмный пол, мрамор и золото: ванная, от которой невозможно отвести взгляд

Лже-стоматолог лечил зубы по урокам из интернета и заработал миллионы

0:45
Происшествия

22-летний чех без образования стоматолога проводил осмотры, удалял зубы, лечил корневые каналы и делал анестезию по видео-урокам из интернета.

Зубы
Фото: freepik.com by jcomp, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Зубы

С ним работали и другие члены семьи: 50-летняя женщина была медсестрой, а 44-летний мужчина предоставлял помещение и изготавливал зубные протезы.

Родственница имела доступ к медицинским препаратам и материалам. В клинику лже-стоматолога она привозила порошки, обезболивающие.

Стоматолог-самоучка заработал 4 млн чешских крон (14,6 млн рублей).

Но мошенников поймали и им грозит до восьми лет тюрьмы.

Уточнения

Стоматоло́гия (от др.-греч. στόμα «рот» + λογος «наука») — раздел медицины, занимающийся изучением зубов, их строения и функционирования, их заболеваний, методов их профилактики и лечения, а также болезней полости рта, челюстей и пограничных областей лица и шеи.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Он замёрз на 46 000 лет и снова ожил: древнее существо пробудилось и уже начало размножаться
Наука и техника
Он замёрз на 46 000 лет и снова ожил: древнее существо пробудилось и уже начало размножаться Аудио 
ChatGPT превращается в источник шестизначного дохода: как это работает
Экономика и бизнес
ChatGPT превращается в источник шестизначного дохода: как это работает Аудио 
Неожиданный страх: кого не решаются атаковать даже косатки
Домашние животные
Неожиданный страх: кого не решаются атаковать даже косатки Аудио 
Популярное
Он замёрз на 46 000 лет и снова ожил: древнее существо пробудилось и уже начало размножаться

Они воскресили червя, замёрзшего 46 тысяч лет назад — он не только выжил, но и начал размножаться. Учёные раскрывают тайны жизни в вечной мерзлоте.

Он замёрз на 46 000 лет и снова ожил: древнее существо пробудилось и уже начало размножаться
Не капает, не жрёт, не стонет: 6 бензиновых моторов, которые переживут и авто, и хозяина
Не капает, не жрёт, не стонет: 6 бензиновых моторов, которые переживут и авто, и хозяина
В центре Чёрного моря пусто не просто так — там творится нечто странное
Google и Microsoft закрывают эпоху паролей: миллиарды пользователей должны перейти на новую защиту
Джаник Файзиев: Люди искусства — это люди, у которых должно быть своё мнение. Только так человек становится художником Анжела Якубовская Эксперт Коновалов оценил шансы Израиля по захвату уранового завода в Фордо и Ирана — по блокированию Ормузского пролива Любовь Степушова Гражданская война и авиация: какие чудеса творили умельцы на коленке в трудные времена Сергей Лебедев
14 300 лет назад Солнце чуть не сожгло Землю — и оно может сделать это снова, без предупреждения
Перестаньте портить ножницы! Вот единственный правильный способ заточки
Встретил волка — не моргай: что делать, чтобы не оказаться на его ужин
Встретил волка — не моргай: что делать, чтобы не оказаться на его ужин
Последние материалы
Питательная подложка: как подготовить почву для богатого урожая гороха
В дебютном матче Хаби Алонсо Реал Мадрид разочаровал Аль-Хиляль на Клубном ЧМ
Килиан Мбаппе уехал в больницу с острой болью: пропустит ли он Клубный ЧМ?
Путин и кот Матроскин: президент может стать персонажем мультфильма
Лже-стоматолог лечил зубы по урокам из интернета и заработал миллионы
Мозг как GPS: как нейроны создают карту мира в вашей голове
Обманчивая безопасность: как опыт превращается в трагедию на Гавайях
10 эффективных добавок для снижения давления: как контролировать гипертонию без лекарств
Марсель на пороге революции: как Антонелло изменит правила игры с переходом в клуб
Тёмный пол, мрамор и золото: ванная, от которой невозможно отвести взгляд
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.