Лже-стоматолог лечил зубы по урокам из интернета и заработал миллионы

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22-летний чех без образования стоматолога проводил осмотры, удалял зубы, лечил корневые каналы и делал анестезию по видео-урокам из интернета.

Фото: freepik.com by jcomp, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Зубы

С ним работали и другие члены семьи: 50-летняя женщина была медсестрой, а 44-летний мужчина предоставлял помещение и изготавливал зубные протезы.

Родственница имела доступ к медицинским препаратам и материалам. В клинику лже-стоматолога она привозила порошки, обезболивающие.

Стоматолог-самоучка заработал 4 млн чешских крон (14,6 млн рублей).

Но мошенников поймали и им грозит до восьми лет тюрьмы.

Уточнения

Стоматоло́гия (от др.-греч. στόμα «рот» + λογος «наука») — раздел медицины, занимающийся изучением зубов, их строения и функционирования, их заболеваний, методов их профилактики и лечения, а также болезней полости рта, челюстей и пограничных областей лица и шеи.





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