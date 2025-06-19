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Беспилотники атакуют: Ростовская область отразила ночную угрозу

1:16
Происшествия

В Ростовской области силы противовоздушной обороны успешно нейтрализовали пять беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщает rostovgazeta.ru.

ЗРК С-300
Фото: function.mil.ru by Ministry of Defence of the Russian Federation, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
ЗРК С-300

По информации, предоставленной Министерством обороны России, инцидент произошел в период с 21:20 по московскому времени 18 июня до 06:40 следующего дня.

Исполняющий обязанности главы региона Юрий Слюсарь сообщил через свой Telegram-канал, что дроны были обнаружены в районе Миллерово. Благодаря оперативным действиям ПВО все аппараты удалось уничтожить.

К счастью, происшествие обошлось без жертв и разрушений на земле. Судя по всему, обломки упали в местах, удаленных от жилых зон. В Миллеровском районе режим повышенной опасности, связанный с беспилотниками, был введен после двух часов ночи и действовал до половины шестого утра.

В ту же ночь атаки дронов были зафиксированы еще в десяти регионах страны. Наибольшее количество аппаратов перехватили в Брянской области — 19 единиц, в Курской — 17, а также в Смоленской, где было уничтожено 13 беспилотников.

Уточнения

Ми́ллерово — город в Ростовской области России, административный центр Миллеровского района, а также Миллеровского городского поселения.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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