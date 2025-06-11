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Цифровой дозор: Россия бьет рекорды борьбы с киберпреступностью

3:24
Происшествия

Министерство внутренних дел России ведёт активную борьбу с киберпреступностью, демонстрируя значительные успехи в этом направлении. Об этом пишет издание argumenti.ru.

Полицейские
Фото: commons.wikimedia.org by DonSimon, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Полицейские

В текущем году ведомство передало в суды уголовные дела, связанные с более чем 10 тысячами случаев дистанционных краж, совершённых организованными преступными группировками.

Сотрудники МВД смогли пресечь деятельность мошеннических кол-центров в нескольких регионах страны, включая Москву, Санкт-Петербург, Новосибирск и Якутию.

Однако проблема кибермошенничества выходит далеко за пределы России. Если с преступниками, действующими, например, из Узбекистана, удаётся бороться благодаря тесному взаимодействию с местными правоохранительными органами, то ситуация с мошенниками, базирующимися на территории Украины, остаётся сложной. По мнению представителей ведомства, эффективное противодействие в этом случае возможно только после нормализации отношений между странами и прекращения текущего конфликта.

Заместитель начальника Следственного департамента МВД России Данил Филиппов отметил, что благодаря международному сотрудничеству удалось ликвидировать кол-центры в Белоруссии и Узбекистане, которые занимались обманом российских граждан. Он подчеркнул, что совместные усилия с правоохранительными органами этих стран принесли заметные результаты, позволив закрыть значительное число подобных преступных структур.

В целом, борьба с кибермошенничеством в России носит системный характер. Ведомство принимает все возможные меры для защиты населения от этого вида преступлений, однако подчёркивает, что успех во многом зависит от самих граждан.

Одним из приоритетных направлений работы МВД является повышение уровня цифровой грамотности россиян. Многие люди, к сожалению, остаются уязвимыми перед уловками мошенников из-за недостаточной осведомлённости о способах защиты своих данных и финансов. Для решения этой проблемы министерство проводит масштабные информационные кампании, обучая граждан основам безопасного поведения в интернете.

Важным элементом борьбы с киберпреступностью стало сотрудничество с банковским сектором. Финансовые учреждения обладают данными о подозрительных операциях и могут оперативно блокировать их, а также делиться информацией о новых схемах обмана. Совместно с банками МВД разрабатывает и внедряет современные механизмы защиты, что позволяет эффективнее противостоять мошенникам.

Тем не менее, ведомство не намерено ограничиваться уже существующими методами. Кибермошенничество представляет собой транснациональный бизнес, который постоянно эволюционирует.

Преступники используют анонимные сети, криптовалюты и сложные способы обхода блокировок, что требует от правоохранительных органов постоянного совершенствования подходов. Для этого МВД активно внедряет новые технологии и уделяет большое внимание подготовке специалистов. Сотрудники ведомства регулярно проходят обучение, осваивая современные методы расследования киберпреступлений, что позволяет им быть на шаг впереди злоумышленников.

Уточнения

Министерство внутренних дел Российской Федерации — федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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