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Министр рухнул в бездну: в Кузбассе грянул главный коррупционный скандал года

1:14
Происшествия

В Кемерове разворачивается громкий коррупционный скандал, который привлёк внимание общественности. Об этом пишет издание Сiбдепо

Молоток
Фото: flickr.com by howtostartablogonline.net, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Молоток

Сегодня, 10 июня, Центральный районный суд города вынес решение о заключении под стражу бывшего министра здравоохранения Кузбасса Дмитрия Беглова. Экс-чиновника подозревают в получении взятки, и, как стало известно, он проведёт в следственном изоляторе ближайшие два месяца — до 7 августа 2025 года. Об этом редакции сообщили источники, присутствовавшие на заседании.

События вокруг Беглова развиваются стремительно. Напомним, что всего несколько дней назад, 6 июня, он был вынужден оставить пост главы регионального министерства здравоохранения.

Этот уход стал лишь началом цепочки громких разоблачений. Ранее в рамках того же дела под домашний арест был помещён руководитель одной из медицинских компаний региона. Его подозревают в передаче взятки высокопоставленному чиновнику, и суд также ограничил его свободу до 7 августа, наложив ряд строгих запретов.

Уточнения

Ке́мерово — город в России, административный центр Кемеровской области и Кемеровского района (муниципального округа), в состав которого не входит.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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