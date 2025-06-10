Министр рухнул в бездну: в Кузбассе грянул главный коррупционный скандал года

1:14 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Кемерове разворачивается громкий коррупционный скандал, который привлёк внимание общественности. Об этом пишет издание Сiбдепо.

Фото: flickr.com by howtostartablogonline.net, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Молоток

Сегодня, 10 июня, Центральный районный суд города вынес решение о заключении под стражу бывшего министра здравоохранения Кузбасса Дмитрия Беглова. Экс-чиновника подозревают в получении взятки, и, как стало известно, он проведёт в следственном изоляторе ближайшие два месяца — до 7 августа 2025 года. Об этом редакции сообщили источники, присутствовавшие на заседании.

События вокруг Беглова развиваются стремительно. Напомним, что всего несколько дней назад, 6 июня, он был вынужден оставить пост главы регионального министерства здравоохранения.

Этот уход стал лишь началом цепочки громких разоблачений. Ранее в рамках того же дела под домашний арест был помещён руководитель одной из медицинских компаний региона. Его подозревают в передаче взятки высокопоставленному чиновнику, и суд также ограничил его свободу до 7 августа, наложив ряд строгих запретов.

Уточнения

Ке́мерово — город в России, административный центр Кемеровской области и Кемеровского района (муниципального округа), в состав которого не входит.

