Генерал-вор: арест Васенина вскрыл гнойник в Минобороны России

Скандал в Министерстве обороны РФ набирает обороты: следственные органы наложили арест на имущество бывшего высокопоставленного чиновника, подозреваемого в масштабных хищениях.

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Речь идет о сумме, превышающей 31 миллион рублей, а общий ущерб государству оценивается в сотни миллионов. Об этом сообщили в Главном военном следственном управлении Следственного комитета России.

По данным следствия, уголовное дело возбуждено в отношении экс-заместителя начальника Управления имуществом специальных проектов Минобороны Олега Васенина. Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Как уточнили в ведомстве, арест имущества был произведен для того, чтобы обеспечить возможные штрафы, гражданские иски и другие взыскания, которые могут быть назначены по итогам судебного разбирательства.

Расследование показало, что в 2022 году управление, в котором работал Васенин, заключило крупный контракт с компанией "Транслом". Соглашение касалось услуг по приемке вторичного сырья в рамках выполнения гособоронзаказа. На подозреваемого была возложена ответственность за контроль исполнения этого контракта. Однако, как установили следователи, в период с 2022 по 2023 годы Васенин предоставлял фиктивные документы, завышая стоимость сырья, что позволило ему похитить из бюджета более 240 миллионов рублей.

На основании собранных улик военный следователь обратился в суд с ходатайством об аресте подозреваемого, и суд удовлетворил это требование. Сейчас Васенин находится под стражей, а расследование дела продолжается под пристальным вниманием руководства Главного военного следственного управления СК РФ.

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