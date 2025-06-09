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Генерал-вор: арест Васенина вскрыл гнойник в Минобороны России

Происшествия

Скандал в Министерстве обороны РФ набирает обороты: следственные органы наложили арест на имущество бывшего высокопоставленного чиновника, подозреваемого в масштабных хищениях.

Руки в наручниках
Фото: freepik.com by rawpixel.com, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Руки в наручниках

Речь идет о сумме, превышающей 31 миллион рублей, а общий ущерб государству оценивается в сотни миллионов. Об этом сообщили в Главном военном следственном управлении Следственного комитета России.

По данным следствия, уголовное дело возбуждено в отношении экс-заместителя начальника Управления имуществом специальных проектов Минобороны Олега Васенина. Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Как уточнили в ведомстве, арест имущества был произведен для того, чтобы обеспечить возможные штрафы, гражданские иски и другие взыскания, которые могут быть назначены по итогам судебного разбирательства.

Расследование показало, что в 2022 году управление, в котором работал Васенин, заключило крупный контракт с компанией "Транслом". Соглашение касалось услуг по приемке вторичного сырья в рамках выполнения гособоронзаказа. На подозреваемого была возложена ответственность за контроль исполнения этого контракта. Однако, как установили следователи, в период с 2022 по 2023 годы Васенин предоставлял фиктивные документы, завышая стоимость сырья, что позволило ему похитить из бюджета более 240 миллионов рублей.

На основании собранных улик военный следователь обратился в суд с ходатайством об аресте подозреваемого, и суд удовлетворил это требование. Сейчас Васенин находится под стражей, а расследование дела продолжается под пристальным вниманием руководства Главного военного следственного управления СК РФ.

Уточнения

Министерство обороны Российской Федерации (Минобороны России) — федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке и реализации государственной политики, нормативно-правовому регулированию в области обороны.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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