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Лебединая трагедия: Ленобласть в шоке от жестокой охоты

Происшествия

В Ленинградской области стражи порядка задержали мужчину, который весной устроил стрельбу по редким птицам, находящимся под охраной государства.

Лебеди
Фото: commons.wikimedia.org by Byrdyak, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Лебеди

Об этом стало известно из сообщения, опубликованного пресс-службой регионального управления МВД в начале недели.

Инцидент произошел еще 19 апреля, когда в правоохранительные органы Гатчинского района поступила информация о том, что неизвестный открыл огонь по паре лебедей-шипунов, обитавших на озере неподалеку от деревни Малое Замостье.

Прибывшие на место сотрудники полиции подтвердили факт браконьерства: стреляли по птицам, занесенным в Красную книгу. Пострадавших лебедей передали в руки волонтеров, которые оперативно доставили их в специализированный центр помощи диким животным. Там пернатые до сих пор проходят лечение и находятся под наблюдением специалистов. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье, связанной с незаконной охотой.

Как сообщили в ведомстве, в результате оперативных действий удалось установить личность нарушителя. Им оказался 31-летний житель региона, которого доставили в отделение для разбирательства. Мужчина не стал отрицать своей вины, пояснив, что во время охоты принял лебедей за гусей. Он также выразил готовность компенсировать нанесенный природе ущерб.

Уточнения

Ле́бедь-шипу́н (лат. Cygnus olor) — птица из семейства утиных.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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