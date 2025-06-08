Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как не превратить квартиру в офис: ошибка, которую совершают почти все после ремонта
Без капли масла и грамма сгущёнки: этот Наполеон растопит сердце любого диетолога
Революция в производстве батарей: новая мгновенная технология зарядки
Планируете взять питомца из приюта? Обязательно прочитайте это
Не просто мигрень: тревожные симптомы головной боли, которые могут сигнализировать о проблемах
Преимущества осознанного питания, или как построить здоровые отношения с едой
Волосы скажут спасибо: эти 6 продуктов преобразят вашу шевелюру – раскройте секрет здоровья и блеска
Железная дорога СССР: стальной путь и свои правила
Тайная жизнь отелей в Кушадасы: раскрыта секретная схема обмана туристов

Ад на Пермской улице: огонь едва не убил десятки человек в Москве

Происшествия

На северо-востоке Москвы, в районе улицы Пермской, произошёл серьёзный пожар, который унёс одну человеческую жизнь и оставил ещё одного человека пострадавшим.

МЧС
Фото: 66.mchs.gov.ru by МЧС России Главное управление по Свердловской области, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
МЧС

Сотрудники МЧС России проявили героизм, сумев спасти 33 человека из огненной ловушки в административно-складском комплексе с разными уровнями этажности. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Инцидент произошёл в здании по адресу: улица Пермская, дом 1, строение 9. Как только поступил сигнал о возгорании, на место происшествия немедленно выехали пожарно-спасательные отряды.

Огонь охватил оборудование и личные вещи, хранившиеся на третьем этаже строения. Основные усилия спасателей были направлены на эвакуацию людей, их спасение и ликвидацию огня. Благодаря быстрому реагированию и чётко скоординированным действиям пожарных удалось вывести с верхних этажей 33 человека, после чего их передали медицинским работникам для осмотра. К сожалению, избежать жертв не удалось: один человек погиб, а ещё один получил травмы.

По данным МЧС, возгорание удалось полностью потушить, а площадь пожара составила 30 квадратных метров. Для борьбы с огнём было задействовано более 20 специалистов и семь единиц спецтехники.

Уточнения

Пе́рмская у́лица улица, расположенная в Восточном административном округе города Москвы на территории района Метрогородок.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Машина, после которой не хочется экспериментировать: 95% готовы взять Geely снова
Авто
Машина, после которой не хочется экспериментировать: 95% готовы взять Geely снова Аудио 
Toyota подвинули с трона: кто теперь король надёжности на колёсах — ответ вас удивит
Авто
Toyota подвинули с трона: кто теперь король надёжности на колёсах — ответ вас удивит Аудио 
Надёжнее, чем кажется: какие китайские авто выдерживают российские условия
Авто
Надёжнее, чем кажется: какие китайские авто выдерживают российские условия Аудио 
Популярное
Стираете при 40 °C? Вы выбрасываете деньги на ветер! Назван лучший режим для стирки

Узнайте, как сократить расходы на стирку, используя профессиональные хитрости. Грамотный температурный режим, оптимизация процесса и экологичные альтернативы помогут сэкономить на коммунальных услугах и сохранить качество одежды.

Стираете при 40 °C? Вы выбрасываете деньги на ветер! Назван лучший режим для стирки
Он висит на стене — и крадёт ваш интернет: главный враг Wi-Fi нашёлся в каждой квартире
Он висит на стене — и крадёт ваш интернет: главный враг Wi-Fi нашёлся в каждой квартире
Эти машины берут знающие: не ломаются и не просят денег
Жадность АвтоВАЗа достигла пика: новая Лада Искра только для богатых
Киев снова с гуманным лицом: тела погибших солдат ВСУ? Спасибо, не надо Дмитрий Плотников В НАТО согласовали крупнейшую программу перевооружения, чтобы не обидеть США Любовь Степушова
Даже с нулевым пробегом их не берут — в чём проклятие автомобилей 22–23 года выпуска
Вашингтон в бешенстве. Россия предложила Индии Су-57 с исходным кодом
Машина, после которой не хочется экспериментировать: 95% готовы взять Geely снова
Машина, после которой не хочется экспериментировать: 95% готовы взять Geely снова
Последние материалы
Без капли масла и грамма сгущёнки: этот Наполеон растопит сердце любого диетолога
Революция в производстве батарей: новая мгновенная технология зарядки
Планируете взять питомца из приюта? Обязательно прочитайте это
Не просто мигрень: тревожные симптомы головной боли, которые могут сигнализировать о проблемах
Преимущества осознанного питания, или как построить здоровые отношения с едой
Волосы скажут спасибо: эти 6 продуктов преобразят вашу шевелюру – раскройте секрет здоровья и блеска
Железная дорога СССР: стальной путь и свои правила
Тайная жизнь отелей в Кушадасы: раскрыта секретная схема обмана туристов
Электроэнергия, связь, отопление: ДНР восстанавливает Курахово
Советские автомастерские: от гаражных гениев до очередей за запчастями
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.