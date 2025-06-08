Ад на Пермской улице: огонь едва не убил десятки человек в Москве

На северо-востоке Москвы, в районе улицы Пермской, произошёл серьёзный пожар, который унёс одну человеческую жизнь и оставил ещё одного человека пострадавшим.

Фото: 66.mchs.gov.ru by МЧС России Главное управление по Свердловской области, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ МЧС

Сотрудники МЧС России проявили героизм, сумев спасти 33 человека из огненной ловушки в административно-складском комплексе с разными уровнями этажности. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Инцидент произошёл в здании по адресу: улица Пермская, дом 1, строение 9. Как только поступил сигнал о возгорании, на место происшествия немедленно выехали пожарно-спасательные отряды.

Огонь охватил оборудование и личные вещи, хранившиеся на третьем этаже строения. Основные усилия спасателей были направлены на эвакуацию людей, их спасение и ликвидацию огня. Благодаря быстрому реагированию и чётко скоординированным действиям пожарных удалось вывести с верхних этажей 33 человека, после чего их передали медицинским работникам для осмотра. К сожалению, избежать жертв не удалось: один человек погиб, а ещё один получил травмы.

По данным МЧС, возгорание удалось полностью потушить, а площадь пожара составила 30 квадратных метров. Для борьбы с огнём было задействовано более 20 специалистов и семь единиц спецтехники.

Уточнения

Пе́рмская у́лица — улица, расположенная в Восточном административном округе города Москвы на территории района Метрогородок.

