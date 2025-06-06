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Крушение на самарской трассе: автобус превратился в груду металла

1:24
Происшествия

В Самарской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского автобуса, в результате которого пострадали пять человек, сообщили представители регионального управления МВД России.

Автомобиль ГАИ
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Автомобиль ГАИ

Согласно данным, собранным сотрудниками ГИБДД, авария случилась в пятницу в 20:45 по местному времени (19:45 по Москве) на 80-м километре трассы, соединяющей Самару, Пугачев, Энгельс и Волгоград.

Водитель автобуса, которому 56 лет, во время движения не справился с управлением, что привело к столкновению с дорожным отбойником. После удара транспортное средство отбросило в кювет, где оно перевернулось. В результате инцидента пятерых пассажиров доставили в больницу для оказания медицинской помощи.

На участке дороги, где произошла авария, движение транспорта не было ограничено. На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов, которые устанавливают все детали и обстоятельства случившегося.

В Telegram-канале регионального Следственного управления Следственного комитета России уточняется, что по факту аварии начата доследственная проверка. По итогам этой проверки будет принято решение о дальнейших процессуальных действиях.

Уточнения

Сама́рская о́бласть — субъект Российской Федерации, входит в состав Приволжского федерального округа.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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