Смертельная полоса: трое полицейских погибли в аварии на трассе Астрахань — Махачкала

В Лиманском районе Астраханской области произошло столкновение легкового автомобиля с бензовозом, в результате которого трагически погибли трое сотрудников правоохранительных органов, сообщил источник в региональном управлении Следственного комитета России.
Инцидент случился вечером в пятницу на трассе Р-215, соединяющей Астрахань и Махачкалу. В аварии участвовали автомобиль марки "Лада" и грузовой бензовоз. По данным представителя Следственного комитета, в результате столкновения все трое полицейских, находившихся в легковом автомобиле, скончались на месте.
На месте происшествия сейчас работает группа следователей и оперативников, которые устанавливают все обстоятельства случившегося.
Представитель регионального управления МВД в беседе с журналистами отметил, что, согласно предварительной информации, водитель "Лады" потерял контроль над машиной, в результате чего автомобиль сначала съехал на обочину, а затем выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с грузовиком марки "МАЗ".
Погибшие сотрудники полиции были 2001, 1988 и 1986 годов рождения..
Лима́нский район — административно-территориальная единица (район) и муниципальное образование (муниципальный район) в Астраханской области России.
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