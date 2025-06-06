Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как мозг мучает вас ночными воспоминаниями: почему обиды всплывают в тёмное время суток
Топ-5 уникальных животных России, которых можно встретить в дикой природе
Газовый маневр: Россия сделала заявление, которое перечеркнуло планы ЕС
Трамп раскрывает карты: в Лондоне решится судьба торговой войны
Пусть гниют: Зеленский принял решение, которое взорвет Украину
Лучшие народные средства против плодожорки: спасайте свои яблоки
Хранение велосипеда в квартире: 5 решений, которые реально работают
Длина 3 метра и вес под тонну: какой медведь побьёт рекорд
Мышцы как у Шварценеггера: эти 5 упражнений помогут стать мускулистым за 20 минут в день

Смертельная полоса: трое полицейских погибли в аварии на трассе Астрахань — Махачкала

1:17
Происшествия

В Лиманском районе Астраханской области произошло столкновение легкового автомобиля с бензовозом, в результате которого трагически погибли трое сотрудников правоохранительных органов, сообщил источник в региональном управлении Следственного комитета России.

Мигалка
Фото: commons.wikimedia.org by Remigiusz Józefowicz, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/
Мигалка

Инцидент случился вечером в пятницу на трассе Р-215, соединяющей Астрахань и Махачкалу. В аварии участвовали автомобиль марки "Лада" и грузовой бензовоз. По данным представителя Следственного комитета, в результате столкновения все трое полицейских, находившихся в легковом автомобиле, скончались на месте.

На месте происшествия сейчас работает группа следователей и оперативников, которые устанавливают все обстоятельства случившегося.

Представитель регионального управления МВД в беседе с журналистами отметил, что, согласно предварительной информации, водитель "Лады" потерял контроль над машиной, в результате чего автомобиль сначала съехал на обочину, а затем выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с грузовиком марки "МАЗ".

Погибшие сотрудники полиции были 2001, 1988 и 1986 годов рождения..

Уточнения

Лима́нский район — административно-территориальная единица (район) и муниципальное образование (муниципальный район) в Астраханской области России.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Кондиционеры устарели: вот что охлаждает дом тише, мягче и экономнее
Недвижимость
Кондиционеры устарели: вот что охлаждает дом тише, мягче и экономнее Аудио 
Эта рыба вытесняет лосося с прилавков — пользы больше, стоит в разы дешевле
Еда и рецепты
Эта рыба вытесняет лосося с прилавков — пользы больше, стоит в разы дешевле Аудио 
Американский бум на рыбные консервы: эта простая еда полезнее, чем вы думали
Еда и рецепты
Американский бум на рыбные консервы: эта простая еда полезнее, чем вы думали Аудио 
Популярное
Кто сильнее льва: 8 животных, которым он не ровня

Лев — грозный хищник, но даже его можно победить. Слон, бегемот, крокодил и не только — рассказываем, кто способен убить льва в схватке один на один.

Кто сильнее льва: 8 животных, которым он не ровня
Российские вузы под ударом: в четырех регионах вскрыта тайная связь с Лондоном
Российские вузы под ударом: в четырех регионах вскрыта тайная связь с Лондоном
ГИБДД висит на хвосте без сирены — это ловушка: разбираемся, как не попасться
Катастрофа, о которой молчит история: на дне Чёрного моря нашли города древних
В НАТО согласовали крупнейшую программу перевооружения, чтобы не обидеть США Любовь Степушова Массированный удар по объектам Украины: ответка за Паутину только началась Дмитрий Плотников
Они выделяют яд: cрочно выбросьте эти 6 вещей из дома
Полили — и как будто заменили растение: жёлтый лук ожил за пару дней
Масло, которое стирает возраст: простая капля против сложных морщин
Масло, которое стирает возраст: простая капля против сложных морщин
Последние материалы
Как мозг мучает вас ночными воспоминаниями: почему обиды всплывают в тёмное время суток
Топ-5 уникальных животных России, которых можно встретить в дикой природе
Смертельная полоса: трое полицейских погибли в аварии на трассе Астрахань — Махачкала
Газовый маневр: Россия сделала заявление, которое перечеркнуло планы ЕС
Трамп раскрывает карты: в Лондоне решится судьба торговой войны
Пусть гниют: Зеленский принял решение, которое взорвет Украину
Лучшие народные средства против плодожорки: спасайте свои яблоки
Хранение велосипеда в квартире: 5 решений, которые реально работают
Длина 3 метра и вес под тонну: какой медведь побьёт рекорд
Мышцы как у Шварценеггера: эти 5 упражнений помогут стать мускулистым за 20 минут в день
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.