Смертельная полоса: трое полицейских погибли в аварии на трассе Астрахань — Махачкала

1:17 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Лиманском районе Астраханской области произошло столкновение легкового автомобиля с бензовозом, в результате которого трагически погибли трое сотрудников правоохранительных органов, сообщил источник в региональном управлении Следственного комитета России.

Фото: commons.wikimedia.org by Remigiusz Józefowicz, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/ Мигалка

Инцидент случился вечером в пятницу на трассе Р-215, соединяющей Астрахань и Махачкалу. В аварии участвовали автомобиль марки "Лада" и грузовой бензовоз. По данным представителя Следственного комитета, в результате столкновения все трое полицейских, находившихся в легковом автомобиле, скончались на месте.

На месте происшествия сейчас работает группа следователей и оперативников, которые устанавливают все обстоятельства случившегося.

Представитель регионального управления МВД в беседе с журналистами отметил, что, согласно предварительной информации, водитель "Лады" потерял контроль над машиной, в результате чего автомобиль сначала съехал на обочину, а затем выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с грузовиком марки "МАЗ".

Погибшие сотрудники полиции были 2001, 1988 и 1986 годов рождения..

Уточнения

Лима́нский район — административно-территориальная единица (район) и муниципальное образование (муниципальный район) в Астраханской области России.

