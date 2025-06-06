От ужаса к надежде: московские врачи сотворили чудо с мальчиком, которого искусали хаски

Сотрудники Российской детской клинической больницы в Москве провели операцию по установке экспандера девятилетнему мальчику, пострадавшему от нападения собак в сочинском садовом товариществе "Авиатор" в феврале этого года.

Фото: commons.wikimedia.org by Dickelbers, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Скорая помощь

Как рассказал отец ребёнка Валентин Королёв в беседе с РИА Новости, данная процедура необходима для подготовки кожи лица к предстоящей в июле пластической операции, которая затронет нос и верхнюю губу.

По словам отца, состояние мальчика стабильное, а экспандер был установлен для постепенного растяжения кожи. Он пояснил, что устройство периодически наполняют физраствором, чтобы подготовить ткани к дальнейшему хирургическому вмешательству. Королёв также отметил, что семья останется в больнице на всё лето, пока не завершатся все запланированные этапы лечения.

Ранее отец мальчика сообщал, что восстановление верхней губы потребует нескольких сложных операций, которые будут проводиться поэтапно.

Согласно материалам следствия, инцидент произошёл 26 февраля в Адлерском районе Сочи, когда две собаки породы хаски, сорвавшись с цепи, напали на ребёнка, живущего по соседству. Пострадавшего с серьёзными травмами лица сначала доставили в местную больницу, а затем вертолётом эвакуировали в Краснодар. Владелец животных, 48-летний житель Сочи, на допросе признался, что перед нападением не кормил собак в течение некоторого времени. Впоследствии собак усыпили.

В начале марта мальчика перевели в Москву, где в РДКБ ему проводят серию операций по восстановлению тканей лица. Лечение организовано в несколько этапов с необходимыми перерывами. В мае суд в Сочи вынес приговор владельцу хаски, назначив ему наказание в виде полутора лет ограничения свободы.

Уточнения

Со́чи — город на юге России, расположен на северо-восточном побережье Чёрного моря (Черноморское побережье России) в Краснодарском крае, на расстоянии 1615 км от Москвы.

