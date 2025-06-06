Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
7 лет — и уже пенсионер: как на самом деле считать возраст кота
Потрёпанная кожа воскреснет, если смешать эти два простых продукта
Кажется, ничего не делаю — а машина умирает: привычки, которые стоит забыть
Неровные стены — не приговор: обои, которые сделают интерьер безупречным
Секрет осознанного питания и движения: простые шаги к стройной фигуре в обычный рабочий день
ВСУ стягивают силы к границе — возможна атака в праздничный день
Отдельные полки для своих: в Госдуме готовят закон о поддержке товаров из России и ЕАЭС
Volkswagen и Skoda теряют шансы: китайцы вытеснили легенды с рынка
Вакансий меньше, конкуренция выше: рынок труда в России резко замедлился

От ужаса к надежде: московские врачи сотворили чудо с мальчиком, которого искусали хаски

Происшествия

Сотрудники Российской детской клинической больницы в Москве провели операцию по установке экспандера девятилетнему мальчику, пострадавшему от нападения собак в сочинском садовом товариществе "Авиатор" в феврале этого года.

Скорая помощь
Фото: commons.wikimedia.org by Dickelbers, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Скорая помощь

Как рассказал отец ребёнка Валентин Королёв в беседе с РИА Новости, данная процедура необходима для подготовки кожи лица к предстоящей в июле пластической операции, которая затронет нос и верхнюю губу.

По словам отца, состояние мальчика стабильное, а экспандер был установлен для постепенного растяжения кожи. Он пояснил, что устройство периодически наполняют физраствором, чтобы подготовить ткани к дальнейшему хирургическому вмешательству. Королёв также отметил, что семья останется в больнице на всё лето, пока не завершатся все запланированные этапы лечения.

Ранее отец мальчика сообщал, что восстановление верхней губы потребует нескольких сложных операций, которые будут проводиться поэтапно.

Согласно материалам следствия, инцидент произошёл 26 февраля в Адлерском районе Сочи, когда две собаки породы хаски, сорвавшись с цепи, напали на ребёнка, живущего по соседству. Пострадавшего с серьёзными травмами лица сначала доставили в местную больницу, а затем вертолётом эвакуировали в Краснодар. Владелец животных, 48-летний житель Сочи, на допросе признался, что перед нападением не кормил собак в течение некоторого времени. Впоследствии собак усыпили.

В начале марта мальчика перевели в Москву, где в РДКБ ему проводят серию операций по восстановлению тканей лица. Лечение организовано в несколько этапов с необходимыми перерывами. В мае суд в Сочи вынес приговор владельцу хаски, назначив ему наказание в виде полутора лет ограничения свободы.

Уточнения

Со́чи — город на юге России, расположен на северо-восточном побережье Чёрного моря (Черноморское побережье России) в Краснодарском крае, на расстоянии 1615 км от Москвы.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
После дождя машина начала тупить? Виноват не мотор и не бензин, а один маленький элемент
Авто
После дождя машина начала тупить? Виноват не мотор и не бензин, а один маленький элемент Аудио 
Полили — и как будто заменили растение: жёлтый лук ожил за пару дней
Садоводство, цветоводство
Полили — и как будто заменили растение: жёлтый лук ожил за пару дней Аудио 
Масло, которое стирает возраст: простая капля против сложных морщин
Здоровье
Масло, которое стирает возраст: простая капля против сложных морщин Аудио 
Популярное
Кто сильнее льва: 8 животных, которым он не ровня

Лев — грозный хищник, но даже его можно победить. Слон, бегемот, крокодил и не только — рассказываем, кто способен убить льва в схватке один на один.

Кто сильнее льва: 8 животных, которым он не ровня
ГИБДД висит на хвосте без сирены — это ловушка: разбираемся, как не попасться
ГИБДД висит на хвосте без сирены — это ловушка: разбираемся, как не попасться
Российские вузы под ударом: в четырех регионах вскрыта тайная связь с Лондоном
Катастрофа, о которой молчит история: на дне Чёрного моря нашли города древних
В НАТО согласовали крупнейшую программу перевооружения, чтобы не обидеть США Любовь Степушова Массированный удар по объектам Украины: ответка за Паутину только началась Дмитрий Плотников
Они выделяют яд: cрочно выбросьте эти 6 вещей из дома
Полили — и как будто заменили растение: жёлтый лук ожил за пару дней
Масло, которое стирает возраст: простая капля против сложных морщин
Масло, которое стирает возраст: простая капля против сложных морщин
Последние материалы
Потрёпанная кожа воскреснет, если смешать эти два простых продукта
Кажется, ничего не делаю — а машина умирает: привычки, которые стоит забыть
Неровные стены — не приговор: обои, которые сделают интерьер безупречным
Секрет осознанного питания и движения: простые шаги к стройной фигуре в обычный рабочий день
ВСУ стягивают силы к границе — возможна атака в праздничный день
Отдельные полки для своих: в Госдуме готовят закон о поддержке товаров из России и ЕАЭС
Вакансий меньше, конкуренция выше: рынок труда в России резко замедлился
Volkswagen и Skoda теряют шансы: китайцы вытеснили легенды с рынка
Петербург удивил новым деликатесом — туристы в шоке, что будет, если соединить корюшку и шоколад
Топ-5 самых вкусных ужинов бабушек СССР
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.