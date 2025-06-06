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Замминистра продала спорт за 150 тысяч: Гадарова на скамье подсудимых

1:56
Происшествия

В Ростовской области завершено расследование громкого коррупционного дела, фигурантом которого стала бывший заместитель министра по физической культуре и спорту региона Светлана Гадарова.

ростов-на-дону
Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Президента России, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
ростов-на-дону

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, материалы дела переданы в суд, а с обвиняемой заключено соглашение о сотрудничестве на стадии досудебного следствия.

По данным следствия, в 2023 году Гадарова получила незаконное вознаграждение в размере 150 тысяч рублей от представителя коммерческой компании, занимавшейся организацией спортивных мероприятий. Эти деньги были переданы ей в обмен на содействие в заключении государственного контракта с учреждением, подведомственным министерству. Кроме того, она обеспечила беспрепятственное оформление всех необходимых документов, включая акты об оплате услуг, без проведения реальной проверки их качества.

Прокуратура региона утвердила обвинительное заключение, в котором Гадаровой вменяется получение взятки. Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Ростова-на-Дону, где оно будет рассмотрено по существу. Важным моментом стало то, что обвиняемая согласилась сотрудничать со следствием, что может повлиять на итоговое наказание.

Гадарова была задержана 25 сентября 2024 года по подозрению в коррупционных действиях, после чего суд принял решение о её аресте. Изначально ей предъявляли обвинение в получении взятки в размере 80 тысяч рублей, однако в ходе расследования сумма выросла до 150 тысяч. В феврале текущего года она покинула пост замминистра в связи с истечением срока трудового контракта, о чём сообщил источник в региональном правительстве.

Уточнения

Росто́в-на-Дону́ — город на юго-западе России, административный центр Южного федерального округа и Ростовской области. Город воинской славы (2008).

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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