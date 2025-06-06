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Шпион для Киева: раскрыта схема работы украинских спецслужб в России

1:11
Происшествия

В Луганской Народной Республике вынесен приговор молодому человеку, обвинённому в шпионаже в пользу Украины.

Судейский молоток и книга на столе
Фото: flickr.com by Blogtrepreneur, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Судейский молоток и книга на столе

Об этом РИА Новости сообщила старший помощник прокурора ЛНР Елена Усачева, уточнив, что речь идёт о 19-летнем Кирилле Щербаке. Верховный суд республики признал его виновным в совершении преступления, предусмотренного статьёй о шпионаже в российском законодательстве.

По данным следствия, в период с мая по декабрь 2022 года Щербак занимался сбором информации о передвижениях и местах расположения российских вооружённых сил на территории ЛНР.

Собранные сведения он передавал украинским спецслужбам, используя для этого мессенджеры. Суд полностью поддержал позицию государственного обвинения, представленного заместителем прокурора республики, и назначил Щербаку наказание в виде восьми лет лишения свободы. Отбывать срок осуждённый будет в колонии строгого режима.

Расследование дела проводилось региональным управлением ФСБ, которое инициировало уголовное преследование. 

Уточнения

Федеральная служба безопасности Российской Федерации — федеральный орган исполнительной власти, в пределах своих полномочий осуществляющий государственное управление в области обеспечения безопасности Российской Федерации.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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