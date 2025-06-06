Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Никогда ещё клубника не была такой вкусной — вареники, от которых невозможно оторваться
Украина в огне: Запад пошёл ва-банк с катастрофическим исходом
Кормите, поите… и пугаете: садовая ошибка, которую никто не замечает
Дипломатический тупик: ФРГ взяла российского журналиста в заложники
Замминистра продала спорт за 150 тысяч: Гадарова на скамье подсудимых
Граница на замке: Россия пресекла террор украинских беспилотников
Холодильник как витрина: что хранили советские семьи на случай праздника
Эти цветовые ошибки делают даже дорогую одежду дешёвой
Шпион для Киева: раскрыта схема работы украинских спецслужб в России

Коррупционер на фронте: экс-министр Свердловской области оказался на СВО

2:57
Происшествия

Экс-министр транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Василий Старков, ранее приговорённый к 6,5 годам лишения свободы за коррупционные преступления, отправился в зону специальной военной операции (СВО).

Фагот - Контрольная проверка курсантов Учебного центра боевого применения ракетных войск и артиллерии 02
Фото: commons.wikimedia.org by Ольги Балашовой, Вадима Савицкого, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Фагот - Контрольная проверка курсантов Учебного центра боевого применения ракетных войск и артиллерии 02

Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда, уточнив, что факт участия Старкова в СВО подтверждён. В связи с этим суд апелляционной инстанции принял решение временно приостановить рассмотрение дела, удовлетворив ходатайство представителя Министерства обороны.

Ранее, в феврале, региональная прокуратура подала апелляцию на приговор Старкову, посчитав назначенное наказание слишком мягким. Надзорное ведомство указало, что суд не обосновал, почему не было назначено дополнительное наказание в виде запрета занимать определённые должности, и потребовало ужесточения санкций. По мнению прокуратуры, мягкость приговора не соответствует тяжести совершённого преступления.

По материалам следствия, в сентябре 2023 года Старков получил взятку в размере 4 миллионов рублей от представителя строительной компании. Эти деньги были переданы в обмен на содействие в заключении государственных контрактов на обслуживание автомобильных дорог и связанных с ними объектов.

После получения средств Старков дал указание начальнику ГКУ "Управление автомобильных дорог" Вячеславу Данилову обеспечить подписание необходимых договоров. Сам Данилов, в свою очередь, получил взятку в размере более 12 миллионов рублей. Оба фигуранта признали свою вину, и им были предъявлены обвинения в получении взяток в особо крупном размере.

Государственное обвинение настаивало на назначении Старкову 9 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Однако Кировский районный суд Екатеринбурга ограничился 6,5 годами колонии строгого режима, штрафом в размере 40 миллионов рублей (в десятикратном размере взятки), лишением государственных наград и конфискацией имущества. До выплаты штрафа на имущество экс-министра был наложен арест.

Старков занимал пост главы регионального минтранса с 2016 года, но в ноябре 2023 года подал в отставку по собственному желанию. После увольнения он отправился в зону СВО, однако был задержан и доставлен обратно в Екатеринбург для участия в судебном процессе.

Что касается второго фигуранта дела, Вячеслава Данилова, то, по данным местных СМИ, он также отправился в зону спецоперации. Октябрьский районный суд Екатеринбурга приостановил рассмотрение его дела, поскольку обвиняемый не может участвовать в судебных заседаниях.

Уточнения

Свердло́вская о́бласть — субъект Российской Федерации, занимающий часть территорий Среднего и Северного Урала, а также Западной Сибири. 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Пробег за 300+, но всё ещё едет: эти бэушки переживут новьё без стонов и слёз
Авто
Пробег за 300+, но всё ещё едет: эти бэушки переживут новьё без стонов и слёз Аудио 
Кто сильнее льва: 8 животных, которым он не ровня
Домашние животные
Кто сильнее льва: 8 животных, которым он не ровня Аудио 
Кондиционеры устарели: вот что охлаждает дом тише, мягче и экономнее
Недвижимость
Кондиционеры устарели: вот что охлаждает дом тише, мягче и экономнее Аудио 
Популярное
Кто сильнее льва: 8 животных, которым он не ровня

Лев — грозный хищник, но даже его можно победить. Слон, бегемот, крокодил и не только — рассказываем, кто способен убить льва в схватке один на один.

Кто сильнее льва: 8 животных, которым он не ровня
ГИБДД висит на хвосте без сирены — это ловушка: разбираемся, как не попасться
ГИБДД висит на хвосте без сирены — это ловушка: разбираемся, как не попасться
Катастрофа, о которой молчит история: на дне Чёрного моря нашли города древних
Они выделяют яд: cрочно выбросьте эти 6 вещей из дома
В НАТО согласовали крупнейшую программу перевооружения, чтобы не обидеть США Любовь Степушова Массированный удар по объектам Украины: ответка за Паутину только началась Дмитрий Плотников
Российские вузы под ударом: в четырех регионах вскрыта тайная связь с Лондоном
Полили — и как будто заменили растение: жёлтый лук ожил за пару дней
Эти машины ломаются реже всех: названы самые надёжные авто 2025
Эти машины ломаются реже всех: названы самые надёжные авто 2025
Последние материалы
Украина в огне: Запад пошёл ва-банк с катастрофическим исходом
Дипломатический тупик: ФРГ взяла российского журналиста в заложники
Замминистра продала спорт за 150 тысяч: Гадарова на скамье подсудимых
Граница на замке: Россия пресекла террор украинских беспилотников
Холодильник как витрина: что хранили советские семьи на случай праздника
Эти цветовые ошибки делают даже дорогую одежду дешёвой
Шпион для Киева: раскрыта схема работы украинских спецслужб в России
Пятна, которых стыдятся даже самые смелые — удалены без следа
Коррупционер на фронте: экс-министр Свердловской области оказался на СВО
Арестованы за продажу Родины: в аэропорту Нижнего Новгорода раскрыта схема взяток на миллионы
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.