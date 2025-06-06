Коррупционер на фронте: экс-министр Свердловской области оказался на СВО

2:57 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Экс-министр транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Василий Старков, ранее приговорённый к 6,5 годам лишения свободы за коррупционные преступления, отправился в зону специальной военной операции (СВО).

Фото: commons.wikimedia.org by Ольги Балашовой, Вадима Савицкого, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Фагот - Контрольная проверка курсантов Учебного центра боевого применения ракетных войск и артиллерии 02

Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда, уточнив, что факт участия Старкова в СВО подтверждён. В связи с этим суд апелляционной инстанции принял решение временно приостановить рассмотрение дела, удовлетворив ходатайство представителя Министерства обороны.

Ранее, в феврале, региональная прокуратура подала апелляцию на приговор Старкову, посчитав назначенное наказание слишком мягким. Надзорное ведомство указало, что суд не обосновал, почему не было назначено дополнительное наказание в виде запрета занимать определённые должности, и потребовало ужесточения санкций. По мнению прокуратуры, мягкость приговора не соответствует тяжести совершённого преступления.

По материалам следствия, в сентябре 2023 года Старков получил взятку в размере 4 миллионов рублей от представителя строительной компании. Эти деньги были переданы в обмен на содействие в заключении государственных контрактов на обслуживание автомобильных дорог и связанных с ними объектов.

После получения средств Старков дал указание начальнику ГКУ "Управление автомобильных дорог" Вячеславу Данилову обеспечить подписание необходимых договоров. Сам Данилов, в свою очередь, получил взятку в размере более 12 миллионов рублей. Оба фигуранта признали свою вину, и им были предъявлены обвинения в получении взяток в особо крупном размере.

Государственное обвинение настаивало на назначении Старкову 9 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Однако Кировский районный суд Екатеринбурга ограничился 6,5 годами колонии строгого режима, штрафом в размере 40 миллионов рублей (в десятикратном размере взятки), лишением государственных наград и конфискацией имущества. До выплаты штрафа на имущество экс-министра был наложен арест.

Старков занимал пост главы регионального минтранса с 2016 года, но в ноябре 2023 года подал в отставку по собственному желанию. После увольнения он отправился в зону СВО, однако был задержан и доставлен обратно в Екатеринбург для участия в судебном процессе.

Что касается второго фигуранта дела, Вячеслава Данилова, то, по данным местных СМИ, он также отправился в зону спецоперации. Октябрьский районный суд Екатеринбурга приостановил рассмотрение его дела, поскольку обвиняемый не может участвовать в судебных заседаниях.

Уточнения

Свердло́вская о́бласть — субъект Российской Федерации, занимающий часть территорий Среднего и Северного Урала, а также Западной Сибири.

