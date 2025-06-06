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Арестованы за продажу Родины: в аэропорту Нижнего Новгорода раскрыта схема взяток на миллионы

2:14
Происшествия

В Нижнем Новгороде разоблачена преступная схема, действовавшая в международном аэропорту города.

задержание, полиция
Фото: Wikimedia Commons by Commander, U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. 6th Fleet is licensed under Public domain
задержание, полиция

Сотрудники правоохранительных органов, а также местные жители, входившие в организованную группу, были задержаны по подозрению в превышении полномочий и содействии незаконной миграции. Об этом сообщили в Центральном межрегиональном следственном управлении Следственного комитета на транспорте.

По данным следствия, в период с 2024 по 2025 годы в аэропорту действовала группа, в которую входили сотрудники Нижегородского линейного управления МВД на транспорте, работавшие на территории воздушной гавани, а также гражданские лица. Участники схемы выявляли среди пассажиров лиц, нарушивших миграционное законодательство, но вместо привлечения их к ответственности предлагали за денежное вознаграждение беспрепятственно покинуть страну. Таким образом, нарушители избегали предусмотренных законом мер, таких как штрафы, принудительное выдворение и запрет на повторный въезд в Россию в течение длительного времени.

Следственные органы возбудили уголовное дело, в рамках которого участники группы обвиняются в преступлениях, связанных с организацией незаконной миграции и превышением должностных полномочий. В ходе расследования, проводимого совместно с УФСБ по Нижегородской области и отделом собственной безопасности транспортной полиции Приволжского федерального округа, устанавливаются все обстоятельства дела, а также круг лиц, причастных к противоправной деятельности. В настоящее время проводятся обыски и допросы подозреваемых.

Суд, рассмотрев ходатайство следствия, принял решение о заключении под стражу шестерых фигурантов дела. В пресс-службе Управления на транспорте МВД по ПФО уточнили, что среди задержанных — двое сотрудников отдела полиции аэропорта. В ведомстве подчеркнули, что в случае подтверждения вины эти сотрудники будут уволены из органов внутренних дел по дискредитирующим основаниям и понесут наказание в соответствии с законом.

Уточнения

Ни́жний Но́вгород — город в центральной России, административный центр Приволжского федерального округа и Нижегородской области. 

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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