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Пилот в больнице, самолёт в обломках: жесткая посадка Ан-2 под Саратовым

Происшествия

В Саратовской области начато расследование обстоятельств аварийной посадки самолёта Ан-2, в результате которой пострадал пилот, а само воздушное судно получило серьёзные повреждения.

АН-2 на аэродроме Волосово 03
Фото: commons.wikimedia.org by Andriishin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
АН-2 на аэродроме Волосово 03

Об этом сообщили в Telegram-канале Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России.

По информации ведомства, инцидент произошёл днём 5 июня недалеко от села Новорепное. Самолёт Ан-2 совершил жёсткую посадку, из-за чего корпус воздушного судна был повреждён, а пилот получил травмы, потребовавшие госпитализации.

На место происшествия оперативно прибыл следователь, который приступил к осмотру территории. В настоящее время проводится ряд мероприятий, направленных на выяснение всех деталей случившегося, включая причины и условия, приведшие к аварии.

Уточнения

Ан-2 — советский лёгкий многоцелевой самолёт, разработанный в 1947 году ОКБ-153 под руководством О. К. Антонова.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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