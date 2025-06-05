Паника на Суворова: огромное дерево рухнуло на машины — есть пострадавшие

В Ростове-на-Дону начато расследование инцидента, связанного с падением крупного дерева на несколько автомобилей, в результате чего пострадала женщина, находившаяся за рулём одной из машин.
Об этом сообщили представители пресс-службы Главного управления МВД России по Ростовской области.
Инцидент произошёл на улице Суворова, где, по данным очевидцев, размещённым в социальных сетях, огромное дерево рухнуло на проезжую часть, повредив транспортные средства. В полиции подтвердили, что дерево обрушилось на автомобиль, которым управляла женщина, а также задело ещё две машины, в которых на момент происшествия никого не было.
По информации ведомства, на место аварии оперативно прибыли сотрудники правоохранительных органов. Пострадавшую женщину-водителя доставили в больницу, где ей оказали необходимую помощь. Уточняется, что её жизни и здоровью ничего не угрожает.
В настоящее время стражи порядка проводят тщательное разбирательство, чтобы установить все детали и причины случившегося.
Росто́в-на-Дону́ — город на юго-западе России, административный центр Южного федерального округа и Ростовской области. Город воинской славы (2008).
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