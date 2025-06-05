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Паника на Суворова: огромное дерево рухнуло на машины — есть пострадавшие

1:09
Происшествия

В Ростове-на-Дону начато расследование инцидента, связанного с падением крупного дерева на несколько автомобилей, в результате чего пострадала женщина, находившаяся за рулём одной из машин.

ростов-на-дону
Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Президента России, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
ростов-на-дону

Об этом сообщили представители пресс-службы Главного управления МВД России по Ростовской области.

Инцидент произошёл на улице Суворова, где, по данным очевидцев, размещённым в социальных сетях, огромное дерево рухнуло на проезжую часть, повредив транспортные средства. В полиции подтвердили, что дерево обрушилось на автомобиль, которым управляла женщина, а также задело ещё две машины, в которых на момент происшествия никого не было.

По информации ведомства, на место аварии оперативно прибыли сотрудники правоохранительных органов. Пострадавшую женщину-водителя доставили в больницу, где ей оказали необходимую помощь. Уточняется, что её жизни и здоровью ничего не угрожает.

В настоящее время стражи порядка проводят тщательное разбирательство, чтобы установить все детали и причины случившегося.

Уточнения

Росто́в-на-Дону́ — город на юго-западе России, административный центр Южного федерального округа и Ростовской области. Город воинской славы (2008).

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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