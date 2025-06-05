Тело в реке Красная: тайна 1992 года наконец раскрыта

2:38 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Сотрудники правоохранительных органов Калининградской области смогли раскрыть жестокое преступление, совершённое более трёх десятилетий назад в городе Гусеве, о чём сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета.

Фото: commons.wikimedia.org by Remigiusz Józefowicz, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/ Мигалка

Тело женщины было найдено 24 ноября 1992 года в реке Красная, протекающей через город. Установлено, что жертву изнасиловали, а затем задушили. На тот момент установить виновного не удалось, и дело оставалось нераскрытым.

Однако в ходе анализа архивных материалов о преступлениях прошлых лет следователи обратили внимание на серию схожих злодеяний, совершённых в регионе в период с 1992 по 1997 годы. В результате в поле зрения правоохранителей попал 53-летний мужчина, уроженец Гусева, который с 1997 года отбывает пожизненное заключение за убийства, совершённые в 1993 и 1997 годах.

Как сообщили в Следственном комитете, этому человеку предъявлено обвинение в убийстве, связанном с изнасилованием, совершённом в 1992 году. Отмечается, что это не первый случай, когда следователям удалось спустя годы установить его причастность к старым преступлениям. Так, в 2024 году суд в Калининграде признал его виновным в убийстве и изнасиловании двух человек, а также в покушении на убийство ещё трёх лиц, совершённых в 1996 году.

По информации ведомства, следователям совместно с оперативниками Главного управления уголовного розыска МВД России и регионального управления удалось наладить контакт с подозреваемым.

В ходе допросов он признал свою вину, подробно описав обстоятельства преступления 1992 года, а также подтвердил свои показания на месте происшествия, раскрыв детали, которые могли быть известны только непосредственному участнику событий.

Согласно данным следствия, вечером 8 ноября 1992 года мужчина встретил на улице незнакомую женщину, напал на неё и силой привёл на берег реки, где совершил изнасилование и убийство. После этого он сбросил тело жертвы в воду и скрылся. Подозреваемый также сообщил, что это преступление стало первым в череде его последующих злодеяний.

Уточнения

Кра́сная — река в Польше и России, протекает по территории Гусевского, Нестеровского и Озёрского районов Калининградской области.

