Биология обмана: пойман первый двойник на ЕГЭ-2025

В столице России удалось пресечь попытку нарушения правил проведения Единого государственного экзамена по биологии, когда вместо зарегистрированного участника на тестирование явился другой человек, сообщили представители пресс-службы московского департамента образования и науки.
По их информации, инцидент произошёл в четверг, когда один из участников экзамена предъявил справку об утере паспорта.
Для подтверждения личности организаторы запросили дополнительные данные из школы, после чего выяснилось, что на экзаменационный пункт пришёл не тот, кто был заявлен в списках, а совершенно посторонний человек.
Еди́ный госуда́рственный экза́мен — централизованно проводимый в Российской Федерации экзамен в средних учебных заведениях — школах, лицеях и гимназиях, форма проведения ГИА по образовательным программам среднего общего образования.
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