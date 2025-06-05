Предательница в тылу: как крымчанка финансировала убийство российских солдат

1:14 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Жительница Ялты, которая переводила деньги на покупку боевых дронов для украинских вооружённых сил, получила суровый приговор за государственную измену, сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ.

Фото: flickr.com by howtostartablogonline.net, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Молоток

По данным следствия, женщина 1990 года рождения использовала свой банковский счёт для перечисления средств в качестве пожертвований. Эти деньги предназначались для приобретения ударных беспилотников, которые затем использовались против российских войск.

В результате Верховный суд Крыма признал её виновной и вынес решение о наказании в виде 17 лет заключения в колонии общего режима. Кроме того, после отбытия основного срока ей предстоит ещё полтора года ограничения свободы.

Расследование проводилось сотрудниками следственного отдела УФСБ по Крыму и Севастополю. Уголовное дело было возбуждено по статье, которая предусматривает ответственность за оказание финансовой или иной помощи иностранным государствам или организациям в действиях, угрожающих безопасности России.

На данный момент приговор ещё не вступил в законную силу.

Уточнения

Беспилотный летательный аппарат — воздушное судно без экипажа на его борту.

