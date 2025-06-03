Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
ТОП-5 самых редких грузовиков СССР: техника-призрак
Вы всё делаете правильно, но вес стоит? Пропускаете один шаг, который меняет всё
Самая сладкая на зависть: как вырастить землянику, которую не унесёт ни один воробей
Не по дням, а по часам: Маск выразил опасения по поводу госдолга США
Запеканка с сулугуни стала хитом у гостей — весь секрет в одном ингредиенте
Кишечник в шоке: западная диета разрушает микробиом – вот как спасти ситуацию
Арбузы с грядки без теплицы? Возможно, если делать это с рассадой
Родители должны бояться: отец Эммы Уотсон предупредил о рисках для детей в новой экранизации Гарри Поттера
Александр Рогов высказался о людях, покупающих одежду на маркетплейсах

Охота на русских инженеров: Запад уничтожает неугодных IT-специалистов

2:52
Происшествия

В США разворачивается громкое дело, связанное с российским инженером и предпринимателем Анатолием Легкодымовым, которое уже привлекло внимание международных правозащитников. Об этом пишет издание Newsalert.

Руки в наручниках
Фото: freepik.com by rawpixel.com, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Руки в наручниках

Как стало известно, несмотря на решение американского суда об освобождении россиянина, его продолжают удерживать в иммиграционной тюрьме из-за запроса Франции о выдаче. Об этом сообщил представитель российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников, который призвал не допустить экстрадиции, назвав её политически мотивированной и нарушающей нормы международного права.

Анатолий Легкодымов, отец троих малолетних детей, был задержан в США в 2023 году в рамках расследования деятельности криптовалютной платформы Bitzlato, которую обвинили в незаконных операциях с валютой.

Однако американский суд признал его виновным лишь частично, назначив наказание в виде 18 месяцев заключения, которые он уже отбыл. После этого было принято решение о депортации инженера на родину, но его освобождение так и не состоялось из-за вмешательства французских властей.

По мнению Мельникова, дело в США фактически не получило развития, так как попытки предъявить Легкодымову дополнительные обвинения не нашли подтверждения. Он отметил, что повторное преследование россиянина во Франции нарушает принцип, согласно которому человека нельзя судить дважды за одно и то же преступление.

Мельников также подчеркнул, что Легкодымов является талантливым специалистом, который внёс значительный вклад в развитие технологий майнинга. По его словам, компания инженера активно боролась с противоправной деятельностью на своей платформе, а не способствовала ей.

Кроме того, правозащитник указал на политическую подоплёку преследования, связав его с более широкой тенденцией. Он привёл в пример недавние заявления основателя Telegram Павла Дурова, который рассказал о попытках западных спецслужб оказать давление на IT-индустрию.

Мельников считает, что некоторые западные структуры стремятся установить контроль над криптовалютным рынком, независимыми социальными сетями и крупными технологическими проектами, при этом особенно часто мишенями становятся российские инженеры и IT-специалисты.

В завершение Мельников обратился к российским властям, международным организациям и правозащитникам с призывом вмешаться в ситуацию и предотвратить незаконную передачу Легкодымова французским властям. В настоящее время делом занимается российское консульство, которое пытается добиться справедливого разрешения ситуации.

Уточнения

Па́вел Вале́рьевич Ду́ров — российский предприниматель в сфере информационных технологий, основатель социальной сети "ВКонтакте" и кроссплатформенного мессенджера Telegram.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Из салона — сразу в сервис: новые машины, которые рассыпаются на глазах
Авто
Из салона — сразу в сервис: новые машины, которые рассыпаются на глазах Аудио 
Когда нет времени, но хочется вкусно поесть — пробуйте этот салат с фасолью
Еда и рецепты
Когда нет времени, но хочется вкусно поесть — пробуйте этот салат с фасолью Аудио 
Популярное
Как такое возможно? Под водой обнаружили крепость, построенную с точностью лазера

На дне турецкого озера нашли крепость, способную изменить представления о древних цивилизациях. Кто построил её и почему она до сих пор стоит?

Как такое возможно? Под водой обнаружили крепость, построенную с точностью лазера
Потихоньку прощаемся с микроволновками: вот их замена
Потихоньку прощаемся с микроволновками: вот их замена
Ошибка, которую совершают почти все: как решить задачу 10 × 10 ÷ 10 + 10 × 10 - 10
Из салона — сразу в сервис: новые машины, которые рассыпаются на глазах
Мединский — хунте: не устраивайте дешёвый спектакль для бездетных европейских старух Дмитрий Плотников Эксперт оценил притормаживание Россией строительства трёх ТЭЦ в Казахстане Любовь Степушова Невероятный факт: даже землю можно есть. Примеры в истории тому были Сергей Лебедев
Италия закрывает двери: жесткие ограничения на поездки для туристов
Скрывался целый век: у Земли нашли второй спутник, но он не такой, как Луна
Огородное чудо: как простой продукт со стола спасает огурцы от желтых листьев
Огородное чудо: как простой продукт со стола спасает огурцы от желтых листьев
Последние материалы
Если вы делаете эти 3 движения в 60 лет, ваше тело помолодеет на десятилетия
Провал года: электрический Гелик никому не нужен
Забудьте про вентиляторы: новая система охлаждения, которую ставят даже в домах миллиардеров
Охота на русских инженеров: Запад уничтожает неугодных IT-специалистов
7 предметов с бабушкиной кухни, которые сегодня стоят целое состояние
Опровержение века: что статистика говорит о преступности иностранцев
Опасный изгиб: одна ошибка в бровях — и минус уверенность на весь день
Этот завтрак спасает сердце и печень: забытый рецепт возвращается
Когда питомец замирает от тревоги — как животные чувствуют беду до того, как она пришла
Невидимая сеть: спутники, которые убивают Россию
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.