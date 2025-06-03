Охота на русских инженеров: Запад уничтожает неугодных IT-специалистов

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В США разворачивается громкое дело, связанное с российским инженером и предпринимателем Анатолием Легкодымовым, которое уже привлекло внимание международных правозащитников. Об этом пишет издание Newsalert.

Фото: freepik.com by rawpixel.com, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Руки в наручниках

Как стало известно, несмотря на решение американского суда об освобождении россиянина, его продолжают удерживать в иммиграционной тюрьме из-за запроса Франции о выдаче. Об этом сообщил представитель российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников, который призвал не допустить экстрадиции, назвав её политически мотивированной и нарушающей нормы международного права.

Анатолий Легкодымов, отец троих малолетних детей, был задержан в США в 2023 году в рамках расследования деятельности криптовалютной платформы Bitzlato, которую обвинили в незаконных операциях с валютой.

Однако американский суд признал его виновным лишь частично, назначив наказание в виде 18 месяцев заключения, которые он уже отбыл. После этого было принято решение о депортации инженера на родину, но его освобождение так и не состоялось из-за вмешательства французских властей.

По мнению Мельникова, дело в США фактически не получило развития, так как попытки предъявить Легкодымову дополнительные обвинения не нашли подтверждения. Он отметил, что повторное преследование россиянина во Франции нарушает принцип, согласно которому человека нельзя судить дважды за одно и то же преступление.

Мельников также подчеркнул, что Легкодымов является талантливым специалистом, который внёс значительный вклад в развитие технологий майнинга. По его словам, компания инженера активно боролась с противоправной деятельностью на своей платформе, а не способствовала ей.

Кроме того, правозащитник указал на политическую подоплёку преследования, связав его с более широкой тенденцией. Он привёл в пример недавние заявления основателя Telegram Павла Дурова, который рассказал о попытках западных спецслужб оказать давление на IT-индустрию.

Мельников считает, что некоторые западные структуры стремятся установить контроль над криптовалютным рынком, независимыми социальными сетями и крупными технологическими проектами, при этом особенно часто мишенями становятся российские инженеры и IT-специалисты.

В завершение Мельников обратился к российским властям, международным организациям и правозащитникам с призывом вмешаться в ситуацию и предотвратить незаконную передачу Легкодымова французским властям. В настоящее время делом занимается российское консульство, которое пытается добиться справедливого разрешения ситуации.

Уточнения

Па́вел Вале́рьевич Ду́ров — российский предприниматель в сфере информационных технологий, основатель социальной сети "ВКонтакте" и кроссплатформенного мессенджера Telegram.

