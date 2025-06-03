Опровержение века: что статистика говорит о преступности иностранцев

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Недавно опубликованные данные исследования, проведённого проектом "Если быть точным", раскрывают особенности преступности среди иностранных граждан в России. Статистику приводит ресурс argumenti.ru.

Фото: dvidshub.net by Petty Officer 1st Class matthew leistikow, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Поимка преступника

Согласно анализу, доля иностранцев, признанных виновными в совершении правонарушений, колеблется в пределах 4-4,5% от общего числа осуждённых. При этом в разных регионах страны этот показатель может значительно отличаться, причём в Москве он заметно выше, чем в среднем по стране.

На основе статистики судебных органов за десятилетие с 2013 по 2023 годы аналитики установили, что доля осуждённых иностранцев остаётся относительно стабильной — на уровне 4-4,5%.

Однако в период пандемии коронавируса этот показатель временно снизился до 3-3,5%, что, вероятно, связано с ограничениями на передвижение и миграцию. В то же время данные Министерства внутренних дел за тот же период указывают, что на долю иностранцев приходится около 2% от общего числа зарегистрированных преступлений.

Исследование также выявило различия в уровне осуждений среди россиян и иностранцев. В среднем на 100 тысяч населения в России приходится 424 осуждённых гражданина, тогда как среди иностранцев этот показатель составляет 282 человека.

Аналитики обратили внимание на то, что большинство иностранных граждан, находящихся в России, — это мужчины трудоспособного возраста, которые приезжают в страну для работы. В связи с этим было предложено рассмотреть уровень преступности с учётом гендерного и возрастного состава. Если анализировать данные только среди мужчин в возрасте от 14 до 49 лет, то число осуждённых россиян достигает 1,3 тысячи на 100 тысяч человек, а среди иностранцев этот показатель составляет 507 на 100 тысяч.

Уточнения

Министерство внутренних дел Российской Федерации — федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел.

