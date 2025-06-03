Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
ТОП-5 самых редких грузовиков СССР: техника-призрак
Вы всё делаете правильно, но вес стоит? Пропускаете один шаг, который меняет всё
Самая сладкая на зависть: как вырастить землянику, которую не унесёт ни один воробей
Не по дням, а по часам: Маск выразил опасения по поводу госдолга США
Запеканка с сулугуни стала хитом у гостей — весь секрет в одном ингредиенте
Кишечник в шоке: западная диета разрушает микробиом – вот как спасти ситуацию
Арбузы с грядки без теплицы? Возможно, если делать это с рассадой
Родители должны бояться: отец Эммы Уотсон предупредил о рисках для детей в новой экранизации Гарри Поттера
Александр Рогов высказался о людях, покупающих одежду на маркетплейсах

Опровержение века: что статистика говорит о преступности иностранцев

2:12
Происшествия

Недавно опубликованные данные исследования, проведённого проектом "Если быть точным", раскрывают особенности преступности среди иностранных граждан в России. Статистику приводит ресурс argumenti.ru.

Поимка преступника
Фото: dvidshub.net by Petty Officer 1st Class matthew leistikow, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Поимка преступника

Согласно анализу, доля иностранцев, признанных виновными в совершении правонарушений, колеблется в пределах 4-4,5% от общего числа осуждённых. При этом в разных регионах страны этот показатель может значительно отличаться, причём в Москве он заметно выше, чем в среднем по стране.

На основе статистики судебных органов за десятилетие с 2013 по 2023 годы аналитики установили, что доля осуждённых иностранцев остаётся относительно стабильной — на уровне 4-4,5%.

Однако в период пандемии коронавируса этот показатель временно снизился до 3-3,5%, что, вероятно, связано с ограничениями на передвижение и миграцию. В то же время данные Министерства внутренних дел за тот же период указывают, что на долю иностранцев приходится около 2% от общего числа зарегистрированных преступлений.

Исследование также выявило различия в уровне осуждений среди россиян и иностранцев. В среднем на 100 тысяч населения в России приходится 424 осуждённых гражданина, тогда как среди иностранцев этот показатель составляет 282 человека.

Аналитики обратили внимание на то, что большинство иностранных граждан, находящихся в России, — это мужчины трудоспособного возраста, которые приезжают в страну для работы. В связи с этим было предложено рассмотреть уровень преступности с учётом гендерного и возрастного состава. Если анализировать данные только среди мужчин в возрасте от 14 до 49 лет, то число осуждённых россиян достигает 1,3 тысячи на 100 тысяч человек, а среди иностранцев этот показатель составляет 507 на 100 тысяч.

Уточнения

Министерство внутренних дел Российской Федерации — федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Из салона — сразу в сервис: новые машины, которые рассыпаются на глазах
Авто
Из салона — сразу в сервис: новые машины, которые рассыпаются на глазах Аудио 
Когда нет времени, но хочется вкусно поесть — пробуйте этот салат с фасолью
Еда и рецепты
Когда нет времени, но хочется вкусно поесть — пробуйте этот салат с фасолью Аудио 
Популярное
Как такое возможно? Под водой обнаружили крепость, построенную с точностью лазера

На дне турецкого озера нашли крепость, способную изменить представления о древних цивилизациях. Кто построил её и почему она до сих пор стоит?

Как такое возможно? Под водой обнаружили крепость, построенную с точностью лазера
Потихоньку прощаемся с микроволновками: вот их замена
Потихоньку прощаемся с микроволновками: вот их замена
Ошибка, которую совершают почти все: как решить задачу 10 × 10 ÷ 10 + 10 × 10 - 10
Из салона — сразу в сервис: новые машины, которые рассыпаются на глазах
Мединский — хунте: не устраивайте дешёвый спектакль для бездетных европейских старух Дмитрий Плотников Эксперт оценил притормаживание Россией строительства трёх ТЭЦ в Казахстане Любовь Степушова Невероятный факт: даже землю можно есть. Примеры в истории тому были Сергей Лебедев
Италия закрывает двери: жесткие ограничения на поездки для туристов
Скрывался целый век: у Земли нашли второй спутник, но он не такой, как Луна
Огородное чудо: как простой продукт со стола спасает огурцы от желтых листьев
Огородное чудо: как простой продукт со стола спасает огурцы от желтых листьев
Последние материалы
Если вы делаете эти 3 движения в 60 лет, ваше тело помолодеет на десятилетия
Провал года: электрический Гелик никому не нужен
Забудьте про вентиляторы: новая система охлаждения, которую ставят даже в домах миллиардеров
Охота на русских инженеров: Запад уничтожает неугодных IT-специалистов
7 предметов с бабушкиной кухни, которые сегодня стоят целое состояние
Опровержение века: что статистика говорит о преступности иностранцев
Опасный изгиб: одна ошибка в бровях — и минус уверенность на весь день
Этот завтрак спасает сердце и печень: забытый рецепт возвращается
Когда питомец замирает от тревоги — как животные чувствуют беду до того, как она пришла
Невидимая сеть: спутники, которые убивают Россию
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.