Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Израиль развернул фронт: шесть стран в шоке от внезапного запрета
Минск-2 в прошлом: Россия поставила Украине ультиматум в зале ООН
Яичный паштет с орехами и горчицей: воздушная закуска с характером
Китай удавил США за горло: автопром на грани краха
Этот джем не для детей: шампанское превращает клубнику в магию
Табачный бунт в России: регионы, где люди сметают сигареты
Антисемитизм в каждом лайке: как США проверяют студентов Гарварда
Танки для нацистов: польский президент осуждает Киев, но продолжает помощь
Смертельная слабость: коалиция желающих никогда не сможет помочь Украине

Двойные зарплаты и фиктивные должности: многомиллионный грабеж российский науки

2:44
Происшествия

Ольга Михеева, ранее занимавшая пост советника экс-губернатора Самарской области Дмитрия Азарова и возглавлявшая Институт регионального развития (ИРР), не согласилась с обвинениями в хищении около 1,5 миллиона рублей из федерального бюджета.

Аукцион
Фото: https://www.freepik.com
Аукцион

Об этом стало известно из зала суда в Самаре, где корреспондент РИА Новости следил за ходом заседания.

В минувшую пятницу Ленинский районный суд Самары начал рассмотрение уголовного дела, в котором фигурируют Михеева и управляющий директор научно-образовательного центра "Инженерия будущего" Денис Гусев.

По версии государственного обвинения, в период с 2022 по 2023 годы Михеева, будучи руководителем ИРР — управляющей компании самарского НОЦ, — учредила для себя дополнительную временную должность директора по стратегическому развитию. Прокуратура утверждает, что, не выполняя соответствующих обязанностей, она получала премии и зарплаты, тем самым присваивая бюджетные средства, выделенные Министерством науки и высшего образования РФ на поддержку института.

Кроме того, обвинение указывает, что аналогичную временную должность — директора по структурной интеграции НОЦ — Михеева создала для своего брата Дениса Гусева, который на тот момент уже занимал пост управляющего директора центра. Чтобы скрыть свои намерения, она, по данным следствия, дала указание подчинённым оформить необходимые кадровые документы.

В результате, как считает гособвинение, совместными действиями фигуранты дела похитили около 1,5 миллиона рублей из федерального бюджета и использовали их по своему усмотрению. Обоим предъявлены обвинения в мошенничестве в особо крупном размере, что подпадает под часть 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ.

В ходе заседания Михеева заявила, что не признаёт свою вину ни по одному из эпизодов. Она отметила, что обвинение ей непонятно и не было должным образом разъяснено. По её словам, поскольку в работе НОЦ участвовало несколько регионов, финансирование деятельности управляющей компании — ИРР — из бюджета Самарской области было невозможно.

В связи с этим, как утверждает экс-глава института, организация работы была возможна только за счёт федерального гранта, что и потребовало введения временных должностей и совмещения обязанностей.

Денис Гусев, второй фигурант дела, также полностью отверг обвинения в мошенничестве.

Уточнения

Сама́рская о́бласть — субъект Российской Федерации, входит в состав Приволжского федерального округа.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Ждём на Первом канале: Цыганова высказалась об отказе признать Пугачёву иноагентом
Шоу-бизнес
Ждём на Первом канале: Цыганова высказалась об отказе признать Пугачёву иноагентом Аудио 
Самый удобный и стильный аэропортный лук — повторяем за Дженнифер Лопес
Шоу-бизнес
Самый удобный и стильный аэропортный лук — повторяем за Дженнифер Лопес Аудио 
Старинная карта указала на материк, которого нет — но всё совпало слишком точно
Наука и техника
Старинная карта указала на материк, которого нет — но всё совпало слишком точно Аудио 
Популярное
Эти машины не берут даже даром: 5 авто, от которых бегут все — и перекупы тоже

Есть машины, которые не спасают ни скидки, ни бонусы — их просто никто не хочет брать. Вот 5 моделей, ставших кошмаром для продавцов.

Эти машины не берут даже даром: 5 авто, от которых бегут все — и перекупы тоже
8 машин, которые выглядят круто, а едут — как телега с квадратными колёсами
8 машин, которые выглядят круто, а едут — как телега с квадратными колёсами
Пиво утром — штраф днём: сколько выветривается запах алкоголя и как не лишиться прав
Германия на грани потери золотого запаса: кто заберет 3375 тонн золота в случае кризиса
Украина роет окопы: новый рубеж от Харькова до Запорожья — масштабный и с вопросами Дмитрий Плотников Юрист Исполинов назвал причины отказа РФ от участия в китайском проекте новой Гааги Любовь Степушова Кошки раскрывают свою тайну: как они распознают вас по запаху Игорь Буккер
Скелет длиной 36 метров нашли в пустыне — и он не принадлежит ни одному известному динозавру
Они не просто милые: 5 пород собак, которые думают быстрее человека
Неожиданный завтрак: медведь рухнул с потолка прямо на кухню к людям
Неожиданный завтрак: медведь рухнул с потолка прямо на кухню к людям
Последние материалы
Китай удавил США за горло: автопром на грани краха
Табачный бунт в России: регионы, где люди сметают сигареты
Антисемитизм в каждом лайке: как США проверяют студентов Гарварда
Танки для нацистов: польский президент осуждает Киев, но продолжает помощь
Двойные зарплаты и фиктивные должности: многомиллионный грабеж российский науки
Смертельная слабость: коалиция желающих никогда не сможет помочь Украине
Последняя карта разыграна: Россия ответит на Taurus
Вы всё ещё стираете при 40 градусах? Вот почему эксперты советуют немедленно прекратить
Море пахнет смертью: чем опасен мазут на пляжах Анапы и почему лучше не рисковать
Украина между строк: смысл переговоров Фидана и Лэмми
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.