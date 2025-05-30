Двойные зарплаты и фиктивные должности: многомиллионный грабеж российский науки

2:44 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Ольга Михеева, ранее занимавшая пост советника экс-губернатора Самарской области Дмитрия Азарова и возглавлявшая Институт регионального развития (ИРР), не согласилась с обвинениями в хищении около 1,5 миллиона рублей из федерального бюджета.

Фото: https://www.freepik.com Аукцион

Об этом стало известно из зала суда в Самаре, где корреспондент РИА Новости следил за ходом заседания.

В минувшую пятницу Ленинский районный суд Самары начал рассмотрение уголовного дела, в котором фигурируют Михеева и управляющий директор научно-образовательного центра "Инженерия будущего" Денис Гусев.

По версии государственного обвинения, в период с 2022 по 2023 годы Михеева, будучи руководителем ИРР — управляющей компании самарского НОЦ, — учредила для себя дополнительную временную должность директора по стратегическому развитию. Прокуратура утверждает, что, не выполняя соответствующих обязанностей, она получала премии и зарплаты, тем самым присваивая бюджетные средства, выделенные Министерством науки и высшего образования РФ на поддержку института.

Кроме того, обвинение указывает, что аналогичную временную должность — директора по структурной интеграции НОЦ — Михеева создала для своего брата Дениса Гусева, который на тот момент уже занимал пост управляющего директора центра. Чтобы скрыть свои намерения, она, по данным следствия, дала указание подчинённым оформить необходимые кадровые документы.

В результате, как считает гособвинение, совместными действиями фигуранты дела похитили около 1,5 миллиона рублей из федерального бюджета и использовали их по своему усмотрению. Обоим предъявлены обвинения в мошенничестве в особо крупном размере, что подпадает под часть 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ.

В ходе заседания Михеева заявила, что не признаёт свою вину ни по одному из эпизодов. Она отметила, что обвинение ей непонятно и не было должным образом разъяснено. По её словам, поскольку в работе НОЦ участвовало несколько регионов, финансирование деятельности управляющей компании — ИРР — из бюджета Самарской области было невозможно.

В связи с этим, как утверждает экс-глава института, организация работы была возможна только за счёт федерального гранта, что и потребовало введения временных должностей и совмещения обязанностей.

Денис Гусев, второй фигурант дела, также полностью отверг обвинения в мошенничестве.

Уточнения

Сама́рская о́бласть — субъект Российской Федерации, входит в состав Приволжского федерального округа.

