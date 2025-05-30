Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Прощальный сюрприз Маска: миллиардер появился в Белом доме с фингалом под глазом
Крутой склон не проблема: советы по созданию уютного уголка от профессионала
Черная дыра в экономике Украины: триллионы растворяются без следа
Как выбрать эффективный жиросжигатель: научно доказанные компоненты для похудения
Латакия в огне – Израиль нанес неожиданный удар по Сирии
Покупатели в ярости, дилеры в убытке: россияне массово возвращают китайские автомобили
Mia Boyka о скандале с девочкой-квадробером на сцене: за 8 месяцев — 5 концертов, бренды бегут
Сын Заворотнюк Майкл Стрюков неузнаваемо изменился в годовщину смерти матери
Не тостами едиными: 5 способов приготовить авокадо, о которых вы точно не знали

Огненный узел на Транссибе: МЧС спасли депо в Тайшете

0:31
Происшествия

В городе Тайшете Иркутской области вспыхнул крупный пожар, охвативший локомотивное депо, о чём сообщили в МЧС России через свой Telegram-канал.

Пожарный
Фото: t.me/mchs_official by МЧС России
Пожарный

По данным ведомства, спасателям удалось ограничить распространение огня на площади в две тысячи квадратных метров. Для борьбы с возгоранием был задействован специализированный пожарный поезд, что позволило оперативно взять ситуацию под контроль.

К счастью, в результате инцидента никто не пострадал.

Уточнения

Тайше́т — город в России, административный центр Тайшетского района Иркутской области.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Эти машины не берут даже даром: 5 авто, от которых бегут все — и перекупы тоже
Авто
Эти машины не берут даже даром: 5 авто, от которых бегут все — и перекупы тоже Аудио 
8 машин, которые выглядят круто, а едут — как телега с квадратными колёсами
Авто
8 машин, которые выглядят круто, а едут — как телега с квадратными колёсами Аудио 
Популярное
Эти машины не берут даже даром: 5 авто, от которых бегут все — и перекупы тоже

Есть машины, которые не спасают ни скидки, ни бонусы — их просто никто не хочет брать. Вот 5 моделей, ставших кошмаром для продавцов.

Эти машины не берут даже даром: 5 авто, от которых бегут все — и перекупы тоже
8 машин, которые выглядят круто, а едут — как телега с квадратными колёсами
8 машин, которые выглядят круто, а едут — как телега с квадратными колёсами
Пиво утром — штраф днём: сколько выветривается запах алкоголя и как не лишиться прав
Германия на грани потери золотого запаса: кто заберет 3375 тонн золота в случае кризиса
Украина роет окопы: новый рубеж от Харькова до Запорожья — масштабный и с вопросами Дмитрий Плотников Юрист Исполинов назвал причины отказа РФ от участия в китайском проекте новой Гааги Любовь Степушова Кошки раскрывают свою тайну: как они распознают вас по запаху Игорь Буккер
Скелет длиной 36 метров нашли в пустыне — и он не принадлежит ни одному известному динозавру
Они не просто милые: 5 пород собак, которые думают быстрее человека
Неожиданный завтрак: медведь рухнул с потолка прямо на кухню к людям
Неожиданный завтрак: медведь рухнул с потолка прямо на кухню к людям
Последние материалы
Крутой склон не проблема: советы по созданию уютного уголка от профессионала
Черная дыра в экономике Украины: триллионы растворяются без следа
Как выбрать эффективный жиросжигатель: научно доказанные компоненты для похудения
Латакия в огне – Израиль нанес неожиданный удар по Сирии
Покупатели в ярости, дилеры в убытке: россияне массово возвращают китайские автомобили
Mia Boyka о скандале с девочкой-квадробером на сцене: за 8 месяцев — 5 концертов, бренды бегут
Сын Заворотнюк Майкл Стрюков неузнаваемо изменился в годовщину смерти матери
Огненный узел на Транссибе: МЧС спасли депо в Тайшете
Не тостами едиными: 5 способов приготовить авокадо, о которых вы точно не знали
Ракеты Taurus – билет в ад: Европа на пороге войны, которой не ждала
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.