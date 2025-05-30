Огненный узел на Транссибе: МЧС спасли депо в Тайшете

0:31 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В городе Тайшете Иркутской области вспыхнул крупный пожар, охвативший локомотивное депо, о чём сообщили в МЧС России через свой Telegram-канал.

Фото: t.me/mchs_official by МЧС России Пожарный

По данным ведомства, спасателям удалось ограничить распространение огня на площади в две тысячи квадратных метров. Для борьбы с возгоранием был задействован специализированный пожарный поезд, что позволило оперативно взять ситуацию под контроль.

К счастью, в результате инцидента никто не пострадал.

Уточнения

Тайше́т — город в России, административный центр Тайшетского района Иркутской области.

