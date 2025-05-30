Огненный узел на Транссибе: МЧС спасли депо в Тайшете

В городе Тайшете Иркутской области вспыхнул крупный пожар, охвативший локомотивное депо, о чём сообщили в МЧС России через свой Telegram-канал.
По данным ведомства, спасателям удалось ограничить распространение огня на площади в две тысячи квадратных метров. Для борьбы с возгоранием был задействован специализированный пожарный поезд, что позволило оперативно взять ситуацию под контроль.
К счастью, в результате инцидента никто не пострадал.
Тайше́т — город в России, административный центр Тайшетского района Иркутской области.
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