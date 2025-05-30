Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Юлия Пересильд и оператор Милашин замечены в объятиях: новые подробности романа
Проблемы с засорами? Эти методы работают лучше дорогих средств, но стоят копейки
Обезьяны-капуцины начали забирать малышей ревунов: странная мода или опасный ритуал
Увидели ёжика на даче? Срочно гоните — причина не в суевериях
Кажется ленивой, но это не так: что скрывает дневной сон вашей кошки
Путин перекроил всю систему торговли – теперь выигрывают регионы
Деньги хлынут в регионы: Путин придумал, как навсегда изменить российские города
Эти три правила по развитию умственной выносливости изменят ваше тело и жизнь
Михаил Ефремов подписал контракт на 13 млн рублей после освобождения из колонии

Атомный вредитель: экс-сотрудник Росатома приговорен к тяжелому наказанию

1:48
Происшествия

Мещанский районный суд столицы вынес приговор бывшему высокопоставленному сотруднику госкорпорации "Росатом" Геннадию Сахарову, признав его виновным в получении крупной взятки.

Тюремная камера в Алькатрасе
Фото: flickr.com by Харшлайт, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Тюремная камера в Алькатрасе

Как сообщили РИА Новости в суде, Сахарову назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием срока в колонии строгого режима.

Второго участника дела, генерального директора компании "Оргэнергострой" Элгуджу Кокосадзе, суд приговорил к 8 годам заключения в колонии строгого режима. Его взяли под стражу непосредственно в зале суда. Каждому из осужденных также предстоит выплатить штраф, который в три раза превышает сумму полученной взятки, что составляет около 100 миллионов рублей на каждого.

По данным следствия, Сахаров получил незаконное вознаграждение в размере более 30 миллионов рублей от Кокосадзе за содействие в реализации контрактов, заключенных с организациями, подведомственными "Росатому". Обвинение было предъявлено по статье, предусматривающей ответственность за получение взятки в особо крупном размере.

Ранее Сахаров занимал пост директора по капитальным вложениям, государственному строительному надзору и экспертизе в "Росатоме", а с начала прошлого года был переведен на должность руководителя по контролю за проектами строительства, о чем ранее сообщали в госкорпорации. Рассмотрение дела в суде началось в ноябре прошлого года.

Что касается Кокосадзе, то его признали виновным в передаче взятки должностному лицу в составе организованной группы и в крупном размере. Он признал свою вину еще на стадии предварительного следствия и до суда находился под подпиской о невыезде.

Уточнения

Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" - российский государственный холдинг, объединяющий более 400 предприятий атомной отрасли.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Ждём на Первом канале: Цыганова высказалась об отказе признать Пугачёву иноагентом
Шоу-бизнес
Ждём на Первом канале: Цыганова высказалась об отказе признать Пугачёву иноагентом Аудио 
Пиво утром — штраф днём: сколько выветривается запах алкоголя и как не лишиться прав
Авто
Пиво утром — штраф днём: сколько выветривается запах алкоголя и как не лишиться прав Аудио 
Закопали вход и ушли под землю: древний народ не захотел жить с людьми
Наука и техника
Закопали вход и ушли под землю: древний народ не захотел жить с людьми Аудио 
Популярное
Единственный в Германии: Россия наметила цель в ответ на пуск ракет Taurus

Россия может нанести удар по заводу Taurus в Германии, если по её территории ударят немецкими ракетами. Аналитик Коротченко назвал возможное оружие и последствия.

Единственный в Германии: Россия наметила цель в ответ на пуск ракет Taurus
Склады забиты машинами, а дилеры в растерянности — что творится с АвтоВАЗом
Склады забиты машинами, а дилеры в растерянности — что творится с АвтоВАЗом
Эти машины не берут даже даром: 5 авто, от которых бегут все — и перекупы тоже
Цены на Torres и Korando обрушились сразу после старта — KGM не выдержал конкуренции
Украина роет окопы: новый рубеж от Харькова до Запорожья — масштабный и с вопросами Дмитрий Плотников Юрист Исполинов назвал причины отказа РФ от участия в китайском проекте новой Гааги Любовь Степушова Кошки раскрывают свою тайну: как они распознают вас по запаху Игорь Буккер
8 машин, которые выглядят круто, а едут — как телега с квадратными колёсами
Пиво утром — штраф днём: сколько выветривается запах алкоголя и как не лишиться прав
Ждём на Первом канале: Цыганова высказалась об отказе признать Пугачёву иноагентом
Ждём на Первом канале: Цыганова высказалась об отказе признать Пугачёву иноагентом
Последние материалы
Обезьяны-капуцины начали забирать малышей ревунов: странная мода или опасный ритуал
Увидели ёжика на даче? Срочно гоните — причина не в суевериях
Кажется ленивой, но это не так: что скрывает дневной сон вашей кошки
Путин перекроил всю систему торговли – теперь выигрывают регионы
Деньги хлынут в регионы: Путин придумал, как навсегда изменить российские города
Эти три правила по развитию умственной выносливости изменят ваше тело и жизнь
Электрический паром Red Funnel: как технологии меняют водный транспорт
Михаил Ефремов подписал контракт на 13 млн рублей после освобождения из колонии
Преобразившуюся Наташу Королёву перепутали со Стоцкой
Цены на авто рвут крышу — инфляция в США растет, и виноваты вовсе не банки
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.