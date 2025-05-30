Атомный вредитель: экс-сотрудник Росатома приговорен к тяжелому наказанию

1:48 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Мещанский районный суд столицы вынес приговор бывшему высокопоставленному сотруднику госкорпорации "Росатом" Геннадию Сахарову, признав его виновным в получении крупной взятки.

Фото: flickr.com by Харшлайт, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Тюремная камера в Алькатрасе

Как сообщили РИА Новости в суде, Сахарову назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием срока в колонии строгого режима.

Второго участника дела, генерального директора компании "Оргэнергострой" Элгуджу Кокосадзе, суд приговорил к 8 годам заключения в колонии строгого режима. Его взяли под стражу непосредственно в зале суда. Каждому из осужденных также предстоит выплатить штраф, который в три раза превышает сумму полученной взятки, что составляет около 100 миллионов рублей на каждого.

По данным следствия, Сахаров получил незаконное вознаграждение в размере более 30 миллионов рублей от Кокосадзе за содействие в реализации контрактов, заключенных с организациями, подведомственными "Росатому". Обвинение было предъявлено по статье, предусматривающей ответственность за получение взятки в особо крупном размере.

Ранее Сахаров занимал пост директора по капитальным вложениям, государственному строительному надзору и экспертизе в "Росатоме", а с начала прошлого года был переведен на должность руководителя по контролю за проектами строительства, о чем ранее сообщали в госкорпорации. Рассмотрение дела в суде началось в ноябре прошлого года.

Что касается Кокосадзе, то его признали виновным в передаче взятки должностному лицу в составе организованной группы и в крупном размере. Он признал свою вину еще на стадии предварительного следствия и до суда находился под подпиской о невыезде.

Уточнения

Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" - российский государственный холдинг, объединяющий более 400 предприятий атомной отрасли.

