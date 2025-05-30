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Диверсант из Дагестана: ФСБ раскрыла ячейку украинских агентов на Урале

1:53
Происшествия

Уроженец Дагестана, чьё имя не раскрывается, получил приговор: 8 лет воспитательной колонии за попытку поджечь военную технику.

Мигалка
Фото: commons.wikimedia.org by Remigiusz Józefowicz, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/
Мигалка

Информацию об этом для РИА Новости подтвердили в пресс-службе УФСБ России по региону, уточнив, что столь суровое наказание стало результатом тщательно расследованного дела о государственной измене.

По данным спецслужб, молодой человек действовал не по собственной инициативе. Следствие установило, что он был сторонником запрещённой террористической организации и выполнял задание, поступившее из-за рубежа. В январе 2024 года он попытался совершить диверсию на объекте Минобороны в Челябинской области — речь идёт о военной технике, задействованной для выполнения задач оборонного характера.

История этого задержанного началась вовсе не в Челябинске. Как выяснилось позже, его завербовали через социальные сети украинские спецслужбы. Произошло это задолго до событий в Челябинской области — ещё осенью 2023 года.

По данным ФСБ, с ноября по декабрь того же года он успел отметиться серией поджогов на объектах связи и железнодорожной инфраструктуры в родном Дагестане. И всё это время он был на связи с кураторами, получая инструкции и отчитываясь о "выполненной работе".

Однако в январе 2024 года центр общественных связей ФСБ РФ объявил о его поимке. Операция прошла успешно: злоумышленника задержали, а улики против него были неопровержимы. 30 мая Челябинский областной суд поставил точку в этом деле, признав фигуранта виновным по пункту "б" части 2 статьи 281 УК РФ — диверсия. 

Уточнения

Челя́бинск — восьмой по численности населения город в Российской Федерации, административный центр Челябинской области, шестнадцатый по занимаемой площади городской округ. 

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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