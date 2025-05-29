В Донецкой Народной Республике разоблачили агента, который тайно финансировал украинские военные формирования.
Житель города Енакиево Сергей Штыров был задержан сотрудниками УФСБ России по ДНР в декабре 2024 года по подозрению в государственной измене. Как выяснилось в ходе следствия, Штыров систематически переводил деньги украинским боевикам, фактически поддерживая войну против своей же страны.
Верховный суд ДНР тщательно рассмотрел уголовное дело и признал Штырова виновным по статье 275 УК РФ — государственной измене. Наказание оказалось суровым: 13 лет лишения свободы с отбыванием срока в колонии строгого режима.
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