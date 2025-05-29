Свой среди чужих: ФСБ раскрыла украинского агента в ДНР

0:48 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Донецкой Народной Республике разоблачили агента, который тайно финансировал украинские военные формирования.

Фото: Wikimedia Commons by Commander, U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. 6th Fleet is licensed under Public domain задержание, полиция

Житель города Енакиево Сергей Штыров был задержан сотрудниками УФСБ России по ДНР в декабре 2024 года по подозрению в государственной измене. Как выяснилось в ходе следствия, Штыров систематически переводил деньги украинским боевикам, фактически поддерживая войну против своей же страны.

Верховный суд ДНР тщательно рассмотрел уголовное дело и признал Штырова виновным по статье 275 УК РФ — государственной измене. Наказание оказалось суровым: 13 лет лишения свободы с отбыванием срока в колонии строгого режима.

Уточнения

Федеральная служба безопасности Российской Федерации (ФСБ России) — федеральный орган исполнительной власти, в пределах своих полномочий осуществляющий государственное управление в области обеспечения безопасности Российской Федерации.

