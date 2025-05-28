Ложная надежда: новая схема отъема денег у россиян

2:47 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В России появилась новая схема телефонного мошенничества, которая заставляет содрогнуться даже опытных пользователей. Материал об этом публикует интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Фото: Freepik by wayhomestudio is licensed under СС0 Женщина с телефоном расстроена

Аферисты научились маскироваться под сотрудников Роскомнадзора, используя проверенные психологические приемы, чтобы войти в доверие к жертвам. Об этом предупредили в Управлении МВД по борьбе с киберпреступностью, где отметили растущее число случаев, когда мошенники выдают себя за госструктуры.

Руководитель отдела информационной безопасности PGR Agency Юрий Бастрыкин рассказал, что в этой схеме нет мелочей — каждый шаг продуман до деталей. Мошенники внимательно следят за информационной повесткой и знают, что власти ведут активную борьбу с телефонными аферами. Именно поэтому они выбрали Роскомнадзор — организацию, которой люди склонны доверять.

По словам Бастрыкина, суть обмана проста, но эффективна. Человеку поступает звонок от неизвестного номера с просьбой предоставить личные данные. Если абонент пугается и вешает трубку, тут же приходит SMS вроде: "Вас пытались взломать. Если это были мошенники, перезвоните нам по такому-то номеру — мы поможем". Якобы заботливое сообщение от "Роскомнадзора" усыпляет бдительность. Люди думают: "Ага, это государство меня защищает!" — и попадают в ловушку.

Бастрыкин подчеркнул, что главная хитрость — превратить безликого мошенника в представителя власти. Якобы официальная структура "заботится" о безопасности данных и предлагает перезвонить. У жертвы возникает иллюзия контроля: мол, я сам сейчас разберусь с ситуацией. Но как только человек перезванивает, мошенники берут управление в свои руки.

Дальше начинается игра по сценарию, написанному под каждый психотип. Кому-то предложат назвать украденные данные, другому — срочно поменять пин-код карты, третьему — прислать SMS-код "для подтверждения безопасности". Вариантов множество, но итог всегда один: потеря денег, взлом банковских аккаунтов или полная компрометация личной информации.

Бастрыкин призвал граждан быть предельно осторожными. Никакие госорганы не занимаются рассылкой подобных сообщений или звонками с "помощью". Если структура хочет что-то сообщить — она найдет безопасный канал: официальные сайты, подтвержденные аккаунты в соцсетях или заказные письма. А главное правило остается неизменным: никогда не перезванивайте неизвестным номерам, даже если вам кажется, что это "спасение от мошенников".

Уточнения

Моше́нничество или афери́зм, — хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путём обмана или злоупотребления доверием.

