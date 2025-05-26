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Последний рейс в никуда: питерский подросток погиб на крыше электрички

1:04
Происшествия

Трагедия на железной дороге потрясла Санкт-Петербург: подростковая отвага стоила жизни.

Мигалка
Фото: commons.wikimedia.org by Remigiusz Józefowicz, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/
Мигалка

По данным Северо-Западной транспортной прокуратуры, всё случилось в тот момент, когда электропоезд приближался к станции Ланская. Несовершеннолетний парень, решивший проверить свою смелость, забрался на крышу вагона.

Контактная сеть, находящаяся под напряжением 27 000 вольт, не прощает ошибок — от мощного удара током подросток скончался на месте.

Следователи уже начали проверку, но картина произошедшего выглядит пока так: электропоезд следовал по маршруту, а на его крыше находился человек, абсолютно не подозревавший о смертельной опасности. Контактная сеть — это не просто провода, а настоящая электрическая ловушка, невидимая глазу, но смертоносная. Спастись от её удара невозможно — разряд проходит мгновенно.

Северо-Западная транспортная прокуратура сейчас вскрывает все обстоятельства трагедии.

 

Уточнения

Санкт-Петербу́рг — второй по численности населения город России.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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