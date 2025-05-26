Выстрел в упор: питерские подростки устроили драку с применением пневматики

1:36 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Санкт-Петербурге разгорается скандал вокруг массовой драки подростков, едва не закончившейся трагедией.

Фото: commons.wikimedia.org by Николай Сидоров, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Полицейская машина в России

Вечером 24 мая на пересечении улицы Маршала Казакова и проспекта Патриотов неизвестный обстрелял из пневматического пистолета 17-летнего юношу, нанеся ему серьезные травмы.

По данным ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, первыми на место ЧП прибыли сотрудники патрульно-постовой службы. Они обнаружили пострадавшего подростка с травмой головы, который едва держался на ногах. Как позже рассказали в полиции, сам юноша признался, что конфликт вспыхнул спонтанно — буквально за несколько минут до выстрела он даже не был знаком со своим обидчиком.

Полицейские оперативно вычислили стрелка — им оказался 15-летний подросток, задержанный спустя пару часов после инцидента. При обыске у него изъяли пневматический пистолет, ставший орудием преступления. Несмотря на тяжесть проступка, школьника отпустили домой в присутствии родителей — мера оказалась вынужденной, поскольку на момент задержания подросток не достиг возраста уголовной ответственности.

Медицинское освидетельствование подтвердило у 17-летнего пострадавшего ушибы головы и проникающую травму от выстрела. Характер повреждений оказался настолько серьезным, что молодого человека госпитализировали, но, вопреки рекомендациям врачей, он самовольно покинул больницу сразу после оказания первой помощи.

Уточнения

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