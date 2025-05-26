Кроватка смерти: отец случайно чуть не сжег своего трехнедельного сына

1:32 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Башкирии случилось ЧП, которое потрясло всех родителей республики: трехнедельный младенец получил ожоги 3-4 степени из-за внезапного возгорания детской кроватки прямо в квартире.

Фото: commons.wikimedia.org by DonSimon, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Полицейские

По предварительной версии, трагедия произошла по вине отца семейства, который оставил включенным фен рядом с кроваткой. Теперь малыша борются за жизнь врачи, а следователи уже возбудили уголовное дело.

Инцидент произошел в городе Октябрьский, и детали произошедшего просто шокируют. Отец ребенка, видимо, решил сделать какие-то домашние дела и не заметил, как оставленный без присмотра фен стал причиной катастрофы.

В какой-то момент кроватка вспыхнула, и спасти малыша от огня удалось лишь чудом. Сейчас новорожденный лежит в больнице, где ему оказывается вся необходимая помощь. Состояние ребенка оценивается как тяжелое — ожоги такой степени крайне опасны для столь маленького возраста.

Следственный комитет Башкирии уже отреагировал на происшествие. Возбуждено уголовное дело по статье "причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности" (ч. 1 ст. 118 УК РФ).

Следователи теперь будут выяснять все обстоятельства случившегося — от технических деталей до того, насколько халатно вели себя родители в тот момент. По закону, за такую неосторожность грозит до года лишения свободы или крупный штраф.

Уточнения

Башкортоста́н — субъект Российской Федерации, республика в её составе.

