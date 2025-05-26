Смертельная дистанция: под Кунгуром столкнулось три фуры

1:30 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Страшная авария произошла на трассе в Пермском крае — три грузовика столкнулись так, что одна машина превратилась в груду металла. По данным краевой Госавтоинспекции, трагедия случилась возле города Кунгур.

Фото: wikimedia by Илья Плеханов, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Реанимация

В результате жесткого ДТП два человека погибли, еще двое оказались в больнице с травмами различной степени тяжести. Сейчас на месте работает комиссия, которая устанавливает все причины произошедшего.

По предварительной версии, всё началось с того, что грузовик Dongfeng с полуприцепом банально не выдержал безопасную дистанцию. В этот момент перед ним резко остановилась "Газель" — водитель фургона пропускал встречный транспорт, чтобы завершить маневр и повернуть налево.

Иномарка врезалась в "Газель" сзади, и от удара легковушку отбросило прямиком под колеса встречного "Камаза". Сила столкновения была такой, что шансов выжить у людей внутри почти не осталось.

Госавтоинспекция уточняет, что жертвами аварии стали 54-летний водитель "Газели" и его несовершеннолетний пассажир — мальчик 2009 года рождения. Оба погибли на месте от несовместимых с жизнью травм. Но это не единственные пострадавшие: водители двух большегрузов — Dongfeng и "Камаза" — тоже получили серьезные повреждения и были срочно госпитализированы. Их жизни сейчас находятся в руках медиков.

Уточнения

Кунгу́р — город краевого значения в Пермском крае, административный центр Кунгурского административного района (в состав которого не входит) и Кунгурского муниципального округа.

