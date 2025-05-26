Волонтерский штаб в огне: циничный враг обнаружен в тылу

1:56 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Суд отправил за решетку 40-летнего мужчину, обвиняемого в поджоге волонтерского штаба, где хранилась гуманитарная помощь для фронта и нуждающихся детей.

Фото: wikimedia.org by Rainerzufall1234, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Наручники

Согласно решению суда, принятому по ходатайству следствия, обвиняемый заключен под стражу на два месяца.

Следственный комитет установил, что злоумышленник совершил террористический акт, повлекший значительный имущественный ущерб, что квалифицируется по пункту "в" части 2 статьи 205 УК РФ. Теперь мужчине грозит серьезное наказание, если его вина будет доказана в суде.

По данным МВД России, поджог был совершен ночью 24 мая в Подпорожье. В тот же день полиция получила сигнал о возгорании в здании, где волонтеры собирали помощь для военнослужащих и детей из Курской области. Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов быстро установили, что пожар возник не случайно — это был умышленный поджог.

Руководитель волонтерского штаба Татьяна Догадина ранее сообщила следователям, что в уничтоженном огнем помещении хранились медикаменты, техника и вещи, предназначавшиеся для отправки на фронт, запланированной на 29 мая. Также там находились коробки с новой одеждой и обувью для детей из Курской области, которые теперь остались без помощи из-за действий злоумышленника.

В объединенной пресс-службе судов Ленинградской области подтвердили, что мера пресечения в виде заключения под стражу избрана обвиняемому сроком на 2 месяца. Представитель МВД РФ Ирина Волк уточнила, что предполагаемый поджигатель был задержан полицией 25 мая. Теперь следствию предстоит разобраться во всех деталях этого резонансного дела и доказать вину арестованного.

Уточнения

Подпоро́жье — город (с 1956 года) в России, административный центр Подпорожского городского поселения и Подпорожского района Ленинградской области.

