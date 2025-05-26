Шквал огня и ветра: в Зеленокумске торговый центр был оперативно потушен МЧС

0:55 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Ставропольском крае завершилась настоящая битва с огненной стихией, бушевавшей в крупном торговом центре Зеленокумска.

Фото: t.me/mchs_official by МЧС России Пожарный

По данным пресс-службы МЧС России, пожарным удалось ликвидировать открытое горение.

Напомним, ЧП произошло в одном из самых оживлённых мест города — торговом центре, где ежедневно сотни покупателей делали покупки и проводили время в кафе и кинотеатрах. К счастью, благодаря оперативной работе спасателей и экстренной эвакуации, удалось избежать человеческих жертв — о пострадавших не сообщается.

Первоначально огонь охватил площадь в 600 квадратных метров. Спустя несколько часов борьбы с огнём МЧС рапортовало о локализации возгорания, но площадь пожара успела разрастись до 1,3 тысячи квадратных метров.

Уточнения

Зеленоку́мск — город в Ставропольском крае. Административный центр Советского района (городского округа).

