Шквал огня и ветра: в Зеленокумске торговый центр был оперативно потушен МЧС

В Ставропольском крае завершилась настоящая битва с огненной стихией, бушевавшей в крупном торговом центре Зеленокумска.
По данным пресс-службы МЧС России, пожарным удалось ликвидировать открытое горение.
Напомним, ЧП произошло в одном из самых оживлённых мест города — торговом центре, где ежедневно сотни покупателей делали покупки и проводили время в кафе и кинотеатрах. К счастью, благодаря оперативной работе спасателей и экстренной эвакуации, удалось избежать человеческих жертв — о пострадавших не сообщается.
Первоначально огонь охватил площадь в 600 квадратных метров. Спустя несколько часов борьбы с огнём МЧС рапортовало о локализации возгорания, но площадь пожара успела разрастись до 1,3 тысячи квадратных метров.
Зеленоку́мск — город в Ставропольском крае. Административный центр Советского района (городского округа).
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