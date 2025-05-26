Сохраненная жизнь: медики подмосковья сумели спасти мальчика, проглотившего острый предмет

1:19 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Врачи детского клинического центра имени Л. М. Рошаля успешно извлекли гвоздь из желудка четырёхлетнего мальчика.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Врач со стетоскопом и планшетом

Ребёнок уже вернулся домой, как сообщила РИА Новости пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Детский клинический центр имени Л. М. Рошаля принял мальчика в экстренном порядке после того, как он проглотил металлический предмет. Его мать рассказала, что несчастный случай произошёл во время ремонта в квартире. Она заметила, что ребёнок начал кашлять, и в слюне появились следы крови, что заставило её сразу же обратиться за медицинской помощью.

Врач-эндоскопист Руслан Мусаев сообщил, что операции удалось провести вовремя. В ходе вмешательства специалисты использовали эндоскопические щипцы, чтобы аккуратно захватить острый конец гвоздя и извлечь предмет через ротовую полость. Для завершения всей процедуры потребовалось около двадцати минут.

После успешного удаления инородного тела мальчик несколько часов провёл под наблюдением врачей в хирургическом отделении. В тот же день его выписали, и он вернулся домой, сообщили в министерстве здравоохранения.

Уточнения

Леони́д Роша́ль:

Рошаль, Леонид Михайлович (род. 1933) — советский и российский педиатр, Герой Труда Российской Федерации.

