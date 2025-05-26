Сохраненная жизнь: медики подмосковья сумели спасти мальчика, проглотившего острый предмет

Врачи детского клинического центра имени Л. М. Рошаля успешно извлекли гвоздь из желудка четырёхлетнего мальчика.
Ребёнок уже вернулся домой, как сообщила РИА Новости пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Детский клинический центр имени Л. М. Рошаля принял мальчика в экстренном порядке после того, как он проглотил металлический предмет. Его мать рассказала, что несчастный случай произошёл во время ремонта в квартире. Она заметила, что ребёнок начал кашлять, и в слюне появились следы крови, что заставило её сразу же обратиться за медицинской помощью.
Врач-эндоскопист Руслан Мусаев сообщил, что операции удалось провести вовремя. В ходе вмешательства специалисты использовали эндоскопические щипцы, чтобы аккуратно захватить острый конец гвоздя и извлечь предмет через ротовую полость. Для завершения всей процедуры потребовалось около двадцати минут.
После успешного удаления инородного тела мальчик несколько часов провёл под наблюдением врачей в хирургическом отделении. В тот же день его выписали, и он вернулся домой, сообщили в министерстве здравоохранения.
Леони́д Роша́ль:
Рошаль, Леонид Михайлович (род. 1933) — советский и российский педиатр, Герой Труда Российской Федерации.
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