Мурманский потоп: стихия ударила по железной дороге в районе станции Нефелиновые Пески

2:02 Your browser does not support the audio element. Происшествия

На станции Нефелиновые Пески в Оленегорском районе обильное таяние снега, усиленное проливными дождями, привело к подмыву железнодорожных путей.

Фото: unsplash.com by Thong Vo, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Рельсы

Региональный оперативный штаб сообщил, что инцидент произошёл на 1286-м километре Октябрьской железной дороги — именно там вода размыла второй железнодорожный путь, сделав его непригодным для эксплуатации.

Причина ЧП оказалась в том, что система противоотводных труб не справилась с огромными объёмами воды. В результате железнодорожники были вынуждены срочно принимать меры. Несмотря на серьёзность ситуации, движение поездов полностью не остановилось — сейчас составы идут по первому пути, но с существенным ограничением скорости. Это вынужденная мера, позволяющая избежать новых аварий и несчастных случаев.

На место происшествия уже прибыли два противоразмывных поезда — из Апатитов и Кандалакши. Помимо них, в работах задействованы мотовоз и мощный экскаватор на комбинированном ходу. Техника начала укрепление размытого участка: специалисты ведут подсыпку грунта, уплотняют его и проводят другие необходимые работы, чтобы восстановить надёжность полотна.

По данным регионального оперштаба, ситуация уже находится под контролем. Заметим, что по поручению главы Мурманской области Андрея Чибиса на место событий срочно выехал его заместитель — министр региональной безопасности Артём Долгов. Он лично координирует ликвидацию последствий размыва.

К счастью, угрозы для жителей окрестных населённых пунктов нет. Как подчеркнули в ведомстве, вблизи проблемного участка нет водоёмов, а напор воды удалось стабилизировать. Уровень жидкости существенно снизился, и сейчас железнодорожники ведут плановые работы по окончательному устранению последствий размытия насыпи.

Уточнения

Му́рманская о́бласть — субъект Российской Федерации, расположена на северо-западе России, образована 28 мая 1938 года.

