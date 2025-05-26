Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Сицилийская сказка: почему Палермо — это не просто город, а целый мир впечатлений
Запрещенные ракеты: Америка боится разозлить Россию поставками оружия
Китайская машина — отличное хобби, если вы любите поиски и разочарования
Наносится, как маска, работает, как заклинание: рецепт против седины
Смерть под запись: переодевшиеся в нацистов солдаты ВСУ убили пенсионера, над которым издевались на видео
Ледники исчезают быстрее, чем ожидали — кто спасёт ситуацию
Один стакан — и организм начинает работать по-другому
Как работали троллейбусные парки в СССР: будни и секреты обслуживания
Ксения Собчак наступила на Хоакина Феникса в Каннах: каблук вместо автографа

Мурманский потоп: стихия ударила по железной дороге в районе станции Нефелиновые Пески

2:02
Происшествия

На станции Нефелиновые Пески в Оленегорском районе обильное таяние снега, усиленное проливными дождями, привело к подмыву железнодорожных путей.

Рельсы
Фото: unsplash.com by Thong Vo, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Рельсы

Региональный оперативный штаб сообщил, что инцидент произошёл на 1286-м километре Октябрьской железной дороги — именно там вода размыла второй железнодорожный путь, сделав его непригодным для эксплуатации.

Причина ЧП оказалась в том, что система противоотводных труб не справилась с огромными объёмами воды. В результате железнодорожники были вынуждены срочно принимать меры. Несмотря на серьёзность ситуации, движение поездов полностью не остановилось — сейчас составы идут по первому пути, но с существенным ограничением скорости. Это вынужденная мера, позволяющая избежать новых аварий и несчастных случаев.

На место происшествия уже прибыли два противоразмывных поезда — из Апатитов и Кандалакши. Помимо них, в работах задействованы мотовоз и мощный экскаватор на комбинированном ходу. Техника начала укрепление размытого участка: специалисты ведут подсыпку грунта, уплотняют его и проводят другие необходимые работы, чтобы восстановить надёжность полотна.

По данным регионального оперштаба, ситуация уже находится под контролем. Заметим, что по поручению главы Мурманской области Андрея Чибиса на место событий срочно выехал его заместитель — министр региональной безопасности Артём Долгов. Он лично координирует ликвидацию последствий размыва.

К счастью, угрозы для жителей окрестных населённых пунктов нет. Как подчеркнули в ведомстве, вблизи проблемного участка нет водоёмов, а напор воды удалось стабилизировать. Уровень жидкости существенно снизился, и сейчас железнодорожники ведут плановые работы по окончательному устранению последствий размытия насыпи.

Уточнения

Му́рманская о́бласть — субъект Российской Федерации, расположена на северо-западе России, образована 28 мая 1938 года. 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Океаны испарятся, жара зашкалит: Земля готовит сюрприз к 250-миллионному юбилею
Наука и техника
Океаны испарятся, жара зашкалит: Земля готовит сюрприз к 250-миллионному юбилею Аудио 
Даже домашняя кошка в зоне риска — как понять, что у неё глисты
Домашние животные
Даже домашняя кошка в зоне риска — как понять, что у неё глисты Аудио 
Популярное
Пингвины вне меню: почему белые медведи никогда их не едят

Белые медведи никогда не едят пингвинов. Не потому что не хотят — просто они живут на разных концах планеты. Всё дело в географии.

Пингвины вне меню: почему белые медведи никогда их не едят
Три цвета, из-за которых ваша квартира выглядит дёшево — и кажется меньше
Три цвета, из-за которых ваша квартира выглядит дёшево — и кажется меньше
Волки отступают, медведи уходят, тигры не рискуют: кто эта гроза тайги, которую боятся все
Кто там поёт-то вообще? Иосиф Пригожин раскрыл, почему группа ВИА Гра закончила свой путь
Россия может увеличить количество атак дронов до 1000 за ночь Дмитрий Плотников Учат Скайнет против москалей: украинцы загрузили в ИИ видео боёв на два миллиона часов Олег Володин Поставки F-16 на вооружение ВСУ идут полным ходом, а результата нет Любовь Степушова
Андрей Разин возрождает Ласковый май с новым вокалистом: кто заменит скончавшегося Шатунова?
Мяу — это не просто звук: зачем кошки на самом деле с нами разговаривают
Вы всё ещё вешаете картины? Вот как оформить стены без рамок и банальностей
Вы всё ещё вешаете картины? Вот как оформить стены без рамок и банальностей
Последние материалы
Запрещенные ракеты: Америка боится разозлить Россию поставками оружия
Китайская машина — отличное хобби, если вы любите поиски и разочарования
Наносится, как маска, работает, как заклинание: рецепт против седины
Смерть под запись: переодевшиеся в нацистов солдаты ВСУ убили пенсионера, над которым издевались на видео
Ледники исчезают быстрее, чем ожидали — кто спасёт ситуацию
Один стакан — и организм начинает работать по-другому
Как работали троллейбусные парки в СССР: будни и секреты обслуживания
Ксения Собчак наступила на Хоакина Феникса в Каннах: каблук вместо автографа
Мурманский потоп: стихия ударила по железной дороге в районе станции Нефелиновые Пески
Крах на Сумщине: украинские части бросили всё и бежали
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.