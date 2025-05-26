Нож в песочнице: страшный гость ворвался в казанский детсад под наркотическим кайфом

Вчера на улице Короленко в Казани разыгралась драма, которая могла закончиться настоящей трагедией. Статью об этом происшествии публикует inkazan.ru.
В один из местных детских садов ворвался 18-летний юноша, вооруженный ножом. К счастью, бдительность родителей предотвратила беду — они успели среагировать в считанные секунды.
По информации, полученной из источников в правоохранительных органах, молодой человек находился в состоянии, явно неадекватном для посещения общественного места. Предварительные данные свидетельствуют о том, что он был под воздействием наркотических веществ. Эта деталь лишь добавляет шокирующий оттенок всему произошедшему.
Как выяснилось позже, родители детей, которые в тот момент находились на территории детского сада, проявили настоящую гражданскую активность. Заметив незнакомца с ножом, они не растерялись и оперативно среагировали — задержали нарушителя до прибытия полиции. Сейчас молодой человек передан в руки правоохранителей и проходит обязательное медицинское освидетельствование, чтобы установить все обстоятельства его состояния.
К счастью, в результате инцидента никто не пострадал — ни дети, ни персонал дошкольного учреждения. Однако психологическая травма от пережитого стресса уже дает о себе знать. Некоторые родители всерьез рассматривают возможность забрать детей домой, чтобы оградить их от лишних переживаний.
Каза́нь — город в России, столица Республики Татарстан, порт на левом берегу реки Волги при впадении в неё реки Казанки.
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