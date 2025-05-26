Ночная война под Москвой: ПВО защитило столицу от беспилотников

Минувшей ночью Россия отразила массированную атаку украинских беспилотников. Об этом пишет издание "Вести Подмосковья".

Фото: commons.wikimedia.org by DoroshenkoE, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Беспилотник

Согласно данным пресс-службы Министерства обороны РФ, за несколько часов были перехвачены и обезврежены 96 БПЛА самолетного типа, причем шесть из них были сбиты непосредственно над Московской областью.

Наибольшее количество вражеских объектов — 31 БПЛА — было обезврежено над Брянской областью, превратив ее в самый горячий участок ночного противостояния. Белгородская область оказалась следующей по интенсивности атак: здесь были сбиты 16 беспилотников.

Остальные регионы также подверглись ударам, хоть и в меньшей степени: 11 БПЛА упали над Курской областью, 9 — над Тульской, 8 — над Орловской, 5 — над Калужской, 4 — над Ивановской, по 2 дрона были нейтрализованы над Рязанской и Владимирской областями, и по одному — над Ярославской областью и Татарстаном.

В Минобороны РФ также подчеркнули, что эта ночь не стала единичным эпизодом. С 10 утра воскресенья до 8 утра понедельника российские силы ПВО и средства РЭБ уничтожили в общей сложности 148 украинских беспилотников самолетного типа. Таким образом, ночная атака стала лишь частью более широкой кампании, развёрнутой Украиной против российских регионов.

Мэр Москвы Сергей Собянин в своём Telegram-канале сообщал о нескольких волнах атак на столичный регион. Первая серия атак пришлась на период с 16:55 до 18:08 воскресенья, а вторая, более интенсивная волна накрыла Москву с 20:35 воскресенья до 04:37 понедельника. Несмотря на масштабность налёта, благодаря оперативной работе военных и систем защиты, ни один из беспилотников не достиг своей цели.

Уточнения

Серге́й Семёнович Собя́нин — советский и российский государственный и политический деятель. Мэр Москвы с 21 октября 2010 года.

