Польша стала рассадником терроризма: удар пришёлся по России

2:29 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Нижегородской области Федеральная служба безопасности (ФСБ) нанесла удар по тщательно законспирированной ячейке радикальных исламистов.

Фото: wikimedia.org by SpetsnazAlpha, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ ФСБ

Группа, состоящая из семи выходцев из Центральной Азии, действовала под руководством эмиссара, находящегося в Польше, и вела активную вербовку местных мусульман и трудовых мигрантов. По данным ведомства, злоумышленники распространяли запрещённую идеологию, призывая к насильственному захвату власти и созданию "всемирного халифата". Материал об этом публикуют Известия.

Свои тайные собрания они проводили под видом обычных религиозных встреч, но на деле занимались подготовкой новых сторонников террористической деятельности. В ходе обысков у них были изъяты пропагандистские материалы, запрещённые в России, средства связи и электронные носители с уликами их противоправной деятельности. ФСБ не раскрывает страну происхождения участников группы, но подчеркивает, что все они — граждане одного государства Центральной Азии.

Меры были приняты жёсткие: в отношении двух главарей группы возбуждены уголовные дела, остальные рядовые участники задержаны в административном порядке и в скором времени будут депортированы на родину.

Однако это не первый тревожный сигнал в последние месяцы. Напомним, 22 марта 2024 года в "Крокус Сити Холле" произошла одна из самых страшных террористических атак в новейшей истории России. Дело о том кровавом теракте разрастается: на данный момент проходит не менее 27 фигурантов, и расследование ещё не завершено. Главный вопрос — какие связи у этих групп с международными террористическими организациями и насколько глубоко они проникли в российское общество.

Параллельно с этим в Республике Крым силовики пресекли деятельность неонацистской террористической ячейки. 18-летний житель полуострова подозревается не только в нападениях на граждан и умышленном нанесении телесных повреждений, но и в серии поджогов, а также в распространении экстремистской символики. Обыски и задержания прошли 28 марта — операция крымского управления ФСБ стала ещё одним доказательством того, что террористические угрозы продолжают множиться и видоизменяться.

Уточнения

22 марта 2024 года произошёл теракт в "Крокус Сити Холле", жертвами которого стали не менее 145 человек, ещё 551 человек получил ранения. Большинство жертв погибли во время пожара, который устроила группа из 4 стрелков. С места теракта террористам удалось скрыться.

