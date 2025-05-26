Подземный удар: коррупционный скандал потряс московский метрополитен

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Высокопоставленный чиновник московского метрополитена оказался в центре громкого коррупционного скандала.

Фото: commons.wikimedia.org by Remigiusz Józefowicz, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/ Мигалка

Дмитрий Дощатов, первый заместитель начальника метрополитена и руководитель дирекции инфраструктуры, сознался в получении крупной взятки. По данным расследования, за утверждение качества сомнительных полушпал для строительства новых линий метро он получил от бизнесмена Александра Волынского автомобиль Toyota RAV4 стоимостью несколько миллионов рублей.

Эти полушпалы были поставлены компанией "Технопромимпорт", которую контролирует Волынский, в рамках договора на 3 миллиарда рублей. Следствие установило, что вместо оригинальной продукции высокого качества производители намеренно изготавливали и поставляли более дешевые, но менее надежные аналоги, изготовленные в Белоруссии.

Таким образом, злоумышленники похитили свыше 2 миллиардов рублей бюджетных средств.

Защита Дощатова настаивала на смягчении меры пресечения, ссылаясь на его активное сотрудничество со следствием и полное признание вины. Адвокат чиновника подчеркивал, что суд не учел эти важные обстоятельства при продлении срока ареста. Однако суд оставил Дощатова под стражей до 23 июня, а срок расследования продлил до 22 июля.

По делу также проходят генеральный директор "Технопромимпорта" Александр Васильев, который уже признал свою вину, и изобретатель Михаил Куцер. Как удалось выяснить следствию, Васильев вместе с Волынским и другими неизвестными лицами разработал схему хищения денег через поставку некачественных полушпал. Для этого они использовали подконтрольную иностранную компанию, которая выступала посредником и поставляла продукцию под видом оригинальной.

Особую роль в этой схеме сыграл Дмитрий Дощатов. По версии следствия, в 2023 году он получил от Волынского дорогостоящий автомобиль в качестве благодарности за положительное решение о качестве материалов, поставленных "Технопромимпортом".

Это позволило компании получить от "Мосинжпроекта" гарантийное удержание в размере 120 миллионов рублей, что фактически означало легализацию средств, добытых незаконным путем.

Ранее суд уже арестовал имущество всех фигурантов дела, включая бизнес-активы и личное имущество. Теперь следствию предстоит разобраться в деталях масштабной коррупции и выяснить, были ли другие чиновники вовлечены в эту схему.

Уточнения

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